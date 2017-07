Arnt Helge fant 14.000 år gammelt hvalskjelett 35 meter over havet

Arnt Helge Volden gjorde tidligere i vår et oppsiktsvekkende funn da han fant et eldgammelt hvalskjelett i Agdenes i Sør-Trøndelag.

Nå viser det seg at skjelettet, som stammer fra en grønlandshval, er hele 14.000 år gammelt.

Det skriver forskningsnettstedet for NTNU og SINTEF, Gemini.no.

– Dette er omtrent som vi forventet ut ifra funnforholdene, sier postdoktor Jørgen Rosvold ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim til Gemini.

Holdt seg godt

Det oppsiktsvekkende for Rosvold er ifølge nettstedet ikke nødvendigvis den høye alderen på hvalen, men hvor godt skjelettet har holdt seg i den trønderske blåleira, i hvert fall det beinet som foreløpig er gravd frem.

– Vi har flere funn av samme alder, men ingen som er så godt bevart, sier Rosvold.

Arnt Helge volden gikk turstien ved elva da han gjorde det oppsiktsvekkende funnet.

Arnt Helge Volden fant hvalbeinet i elvekanten som hadde rast ut. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

– Jeg så at det var gått et lite ras, og at det var noe som glimtet til i blåleira. Jeg var ikke i tvil da jeg fikk sett nærmere på gjenstanden, for det har blitt fortalt at det finnes hvalbein i området, sa Volden til NRK tidligere i år.

Verdens største kjeft

Ifølge Gemini døde antakelig hvalen i ei bukt og sank til bunns mens isen fremdeles lå tykk over det meste av landet. Da tyngden av isen forsvant, steg landet såpass at hvalen ble funnet rundt 35 meter oppe i ei skrent i Stordalen i Agdenes.

Nå ligger hvalbeinet på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Grønlandshvalen kan ifølge Gemini bli rundt 20 meter lang og veie nær 100 tonn. Enkeltindivider kan bli over 200 år gamle. Hvalen har verdens største kjeft.