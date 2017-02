Arnstad roser kommunene som nekter å gi opp lensmannskontorene

Både Meråker, Overhalla, Inderøy og Osen vurderer å klage på nedleggelsen. Det skriver Trønder-Avisa i sin papirutgave torsdag.

Ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum, mener en politikontakt ikke kan erstatte en lensmann.

– Vi har erfart at det er lensmannen som er krumtappen i situasjoner når hvert sekund teller. Konsekvensen av nedleggelse (av lensmannskontor) er at man mister kjennskap til teigen og området sitt, sier han.

Det var i midten av januar at Politidirektoratet besluttet å legge ned 126 lensmannskontorer.

I hele Norge har minst 22 kommuner varslet at de vil protestere på nedleggelse av sitt kontor.

Får ros av Arnstad

Justisdepartementet er klageinstans. Senterpartiets parlamentaristiske leder, Marit Arnstad, sier det både er naturlig og viktig at kommunene klager.

– Prosessen med nærpolitireformen har gått uten noen form for politisk behandling, men når det løftes til departementet, må jo også statsråden og regjeringen også ta stilling til saken. Jeg vil rose de ordførerne som varsler at de vil klage på avgjørelsen om nedleggelse. Dette er en sak som er så viktig for lokalsamfunnene den angår, at jeg synes det er nødvendig at også departementet må ta stilling til den, sier Arnstad til NRK.