– Jeg jublet og spratt rundt omkring med et 20 kilo tungt blybelte rundt livet. Jeg var helt i ekstase da jeg fikk opp klumpen!

Arne Sevaldsen fra Rådal utenfor Bergen forteller om sekundene etter at han hadde dratt opp en gullklump, en såkalt nugget, fra elva Gisna i Rennebu i Sør-Trøndelag onsdag morgen.

Miljøterapeuten som jobber på Stend videregående skole, tar seg hvert år én måned ferie for å grave etter gull.

Les også: Gullfeber i Gisnadalen

Tettet slangen

I timevis hver dag støvsuger han slam og småstein på bunnen av elva i jakten på edelt metall.

Det blir sjelden fangst. Men onsdag morgen traff han jackpot.

– Plutselig tettet det seg i slangen. Jeg så nedi, og da så jeg at det lyste gult. Jeg skjønte med én gang hva det var. Problemet var at klumpen var så stor – jeg måtte opp og slå av pumpa for å få tak i den. Men det gikk heldigvis bra, klumpen ble fanget, forteller Sevaldsen på telefon fra Gisnadalen.

– Det var en fantastisk følelse!

Rekord

Det ble ikke mindre fantastisk etter at han hadde sjekket vekta. Det som i flere år har vært den største gullklumpen som har blitt funnet i løsmasse her til lands, veier 17,02 gram.

– Vekta mi går bare opp til 10 gram. Jeg tenkte «OK, den er iallfall tyngre enn det». Så fikk jeg låne kompisen min si vekt. Den viste 19,56 gram. Da jublet jeg enda mer, sier Sevaldsen.

Vekta stoppet på 19,56 gram. Foto: Privat

– Det er selvsagt utrolig moro å sette norgesrekord. Det er dette jeg har drømt om, fortsetter han.

Arne er ikke den eneste som har gjort oppsiktsvekkende gullfunn i Trøndelag: Her finner han et halvt kilo gull fra Romertiden

Har fått inn høye bud

Det gikk ikke mange timene fra funnet ble gjort, til det tikket inn bud på telefonen hans.

– Jeg vil ikke røpe nøyaktig hvor mye folk byr, men det er snakk om flere titalls tusen kroner, sier Sevaldsen.

– Dersom klumpen smeltes om, er den kanskje bare verdt noen hundrelapper. Det er det at det er en unik, ubehandlet gullklump, som gjør den verdifull for samlere, fortsetter han.

Men for miljøterapeuten og hobbygullgraveren er ikke bud på gullet engang et tema. Han kommer ikke til å selge klumpen.

– Iallfall ikke privat. Da må det i så fall bli til et museum, slik at jeg kan stikke innom og se på klumpen, humrer Sevaldsen, som er i Gisna for tredje år på rad for å grave etter gull.

Leter etter gullåre

– Det er her det blir funnet mest gull i Norge. Vi er et miljø her oppe som leter etter gull. Vi jobber i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å finne ut om det ligger en gullåre i fjellet en eller annen plass, sier Sevaldsen, som skal være i Gisnadalen fram til 9. juli.

– Tror du at du greier å toppe gårsdagens funn?

– Hvem vet, ler han.

Forsker: – Spesielt å finne slike klumper

Forsker Jan Sverre Sandstad på NGU sier det er sjelden man finner gullklumper i løsmasse i Norge.

– Det er relativt spesielt å gjøre slike funn her til lands. Det er riktig at den største klumpen vi vet har vært funnet i løsmasse i Norge er på 17,02 gram, så dette er helt klart snakk om et rekordfunn.

– Man finner større gullklumper i fast fjell og berggrunn, for eksempel på Bømlo – der har man funnet gull som veier halvkiloen – men i løsmasse er det sjelden at man finner klumper. Små flak kan man komme over, men klumper er relativt spesielt, sier Sandstad.