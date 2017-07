Antallet behandlinger med assistert befruktning har vokst betydelig de siste årene og noen behandlingstyper er mer populære enn andre.

– Noe av det vi ser tydeligst på statistikken er at det fødes flere barn etter at egget har vært nedfryst, sier forsker og lege Liv Bente Romundstad, ved Spiren-klinikken i Trondheim.

Reiste først til Danmark

Anniken Grønvik og kona Stephanie er bare et av mange norske par som har blitt gravide ved hjelp av assistert befruktning de siste årene.

Datteren Ariel Marie (1,5) kom til verden i desember 2015, på sjette forsøk. Anniken hadde vært på en klinikk i Danmark hele fem ganger uten hell, da paret oppdaget at de kunne få samme behandling i hjembyen Trondheim.

– Jeg visste faktisk ikke at lesbiske kunne få donorbehandling i Norge på dette tidspunktet, men her hjemme ble det klaff på første forsøk, sier Anniken.

Familien Grønvik: Stephanie, Ariel Marie og Anniken. I oktober blir familien fire. Foto: Mari Svenning

Assistert befrukning Ekspandér faktaboks Assistert befruktning er en samlebetegnelse på flere metoder som brukes for å unnfange barn.De mest brukte metodene er: Inseminasjon, hvor sæd fra kvinnens partner eller en donor føres inn i livmoren hennes.

IVF-behandling (in vitro-fertilisering, tidligere kalt prøverørsbehandling), hvor flere tusen sædceller tilsettes en eggcelle i en skål i laboratoriet.

Mikroinjeksjon, også kalt ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon), hvor én sædcelle injiseres inn i en eggcelle ved hjelp av en glasspipette. Ved mikroinjeksjon kan man også bruke spermier som er hentet direkte ut fra mannens testikler eller bitestikler med en nål eller kirurgisk. Befruktningen kan skje ved hjelp av egne egg- og sædceller (kjønnsceller) eller ved kjønnsceller fra en egg- eller sæddonor. Ved tradisjonell IVF-behandling er suksessraten rundt 30 prosent for hver behandlingssyklus (hver gang man setter inn et befruktet egg) Risikoen for misdannelser eller svangerskapskomplikasjoner er vesentlig høyere hvis kvinnen er gravid med to eller flere fostre samtidig.

Frøs ned det andre egget

Første prøverørsbehandling på den private fertilitetsklinikken Spiren ble så vellykket at to egg ble befruktet, altså tvillinger, noe som er svært vanlig. Men forskning og undersøkelser har vist at det er flere komplikasjoner både i svangerskapet og under selve fødselen når mor har mer enn ett barn i magen, og derfor fikk de anbefalt å kun sette inn et av eggene.

– Og da fikk vi tips om at vi kunne fryse ned den andre, altså den toeggede tvillingen til Ariel Marie. Da fikk vi brukt sæd fra den samme donoren, i tillegg til at vi selvfølgelig sparte mye penger, sier Anniken.

Ariel Maries lillesøster lå nedfryst i flytende nitrogen på minus 200 grader i nesten to år, før hun ble tint opp i januar i år.

Regelverket i Norge Ekspandér faktaboks Assistert befruktning tilbys i Norge kun til kvinner som er gift, eller som er samboer i et ekteskapslignende forhold.

I 2009 fikk også kvinner som er gift eller samboer med en annen kvinne muligheten til få slik behandling.

Enslige kvinner kan ikke få assistert befruktning i Norge- og derfor velger mange enslige å reise til Danmark for å få behandling.

Sæddonasjon tilbys norske par, men eggdonasjon er ikke tillatt i Norge.

Det finnes to offentlige sædbanker i Norge: Rikshospitalet i Oslo og Haugesund.

Siden 2005 har norske barn som er unnfanget med donorsæd, rett til å få vite donorens identitet når de fyller 18 år.

Ventetid på donorsæd

– Det har vært nesten ti prosent økning år for år i de ulike behandlingstypene som tilbys, men enkelte behandlingstyper øker mer enn andre. De siste to årene har det vært en betydelig økning i bruk av donorsæd, sier Romundstad.

I tre år har hun hatt i oppdrag av helsedirektoratet å slå sammen alle innrapporterte tall fra norske fertilitetsklinikker, som i dag tilsvarer syv offentlige og fem private. 23 prosent av barna som ble til ved hjelp av assistert befruktning i 2014 ble født etter behandlinger med innsetting av embryo som har vært lagret. I 2012 var tallet 21 prosent. Nå sitter hun og jobber med rapporten for 2015.

– Jeg ser at andelen barn som fødes etter at embryoet (befruktet egg) har vært nedfryst øker år for år, sier Romundstad.

Ariel ble født i desember 2015, og ble Spirens første prøverørsbarn. Derfor har hun også fått et spesielt forhold til de ansatte ved klinikken. Her med lege Liv Bente Romundstad. Foto: Mari Svenning

– Ikke skadelig

Ifølge bioteknologiloven kan egg være nedfryst i maks fem år i Norge.

– Ut fra biologien kan de egentlig ligge nedfryst mye lenger, uten at egget tar skade av det. Det er mye seriøs forskning knyttet til behandlingen, sier Peter Michael Kragh, som er laboratoriesjef ved Spiren-klinikken.

Peter Michael Kragh har en doktorgrad innen fagområdene reproduksjonsbiologi og embryologi. Foto: Mari Svenning

Praktisk, men lønnsomt?

Det er kun to offentlige klinikker som tilbyr donorsæd i Norge; Rikshospitalet i Oslo og sykehuset i Haugesund. Men det er vanskelig å rekruttere donorer, noe som har medfører lang ventetid for par som er avhengig av dette, slik som Anniken og Stephanie.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte vente i to år da vi tok kontakt med det offentlige i 2014, sier Anniken.

Rikshospitalet i Oslo har per dags dato rundt 12 måneders ventetid på donorbehandling.

Private klinikker har derimot muligheten til å importere fra danske sædbanker. Prisen ligger på rundt 30 000 kroner per prøverørsforsøk, mens det offentlige tar rundt 1500.

Uenighet om definisjon

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Faktisk.no har sett nærmere på bruken av begrepet "tvilling" i forbindelse med denne artikkelen, og påpeker at ordet tvilling forutsetter at barnene har gjennomgått samme svangerskap.

Faktisk.no skriver: «Lege og professor i medisin, Arvid Heiberg, er fagansvarlig for temaet medisin i Store Norske Leksikon, og den som har skrevet om tvillinger i SML. Heiberg bekrefter at samme svangerskap er en forutsetning for å definere tvillinger».