Årets reinkjøttformidler

Røros Rein ble under feiringen av samenes Tråante mandag tildelt prisen som Årets reinkjøttformidler 2016. – Prisen er en anerkjennelse for den jobben Røros rein har gjort, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Du kan lese mer om saken her.