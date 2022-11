Are og Odin takker for seg – siste sending i desember

– Vi fikk en SMS etter forrige ukes sending: «Så flott at dere er tilbake på radioen – jeg har ikke oppdaga det før nå!», forteller Are Sende Osen.

– Han kommer til å bli skuffa.

Are og radiomakker Odin Jensenius (aka. Klaus Sonstad) har nemlig for andre gang bestemt seg for å legge inn årene.

Lørdag 17. desember blir siste sending for Are og Odin på NRK P1.

Radioprogrammet blei først sendt daglig på P3 mellom 2002 og 2005, og var da kanalens mest populære program. Duoen vant mange priser, ga ut plate og reiste på Norgesturné.

Are og Odin i sine P3-glansdager. Grilldressjakka blir den dag i dag fortsatt flittig brukt av sauebonden Odin. Foto: NRK

Etter en ti år lang pause, gjorde Are og Odin comeback i 2015.

De skulle egentlig bare være vikarer i to uker i radioprogrammet Lønsj, men det endte i én time med sprell hver lørdag ettermiddag på NRKs største radiokanal, P1.

– Vi mærka at hær e det liv i leira! utbryter Odin.

– Men det var vel ingen som hadde sett for seg at vi skulle holde på i 7,5 år til!

Are og Odin: Grevling i nesa Du trenger javascript for å se video.

«Er dette dumt?»

Bygutten Are og sauebonden Odin understreker at de på ingen måte har mista piffen. De er heller ikke lei av hverandre, som de sa de var sist de la opp.

Tvert imot har de det kjempeartig hver eneste sending, der de leverer skråblikk på alt fra storpolitikk til obskure dyrehistorier, og ikke minst gjør musikalske krumspring med god hjelp fra pianist Åsmund Flaten.

Musiker Åsmund Flaten har vært et uvurderlig tredje medlem av gjengen. Det var for øvrig da Are og Odin begynte å leke med musikk, at det virkelig tok av. Gjennombruddet kom på mange vis med «Individrap», deres coverversjon av Paperboys' «Barcelona». Foto: Klaus Sonstad

Lyttertallene tyder også på at folk på langt nær har fått nok av trønderparets jabbing.

– Det er faktisk egentlig litt rart at vi gir oss, sier Odin.

Men det handler om å gi seg mens leken er god.

– Vi vil bestemme sjøl i stedet for å bli lagt ned en dag. Også er det 20 år sia vi begynte, så det passer fint på et vis, sier Are.

– Og vi syns det skal være et vemod der. En følelse av: «Er dette dumt?»

Sagnet skal ha det til at Are oppdaga Odin da han kjørte gjennom Namdalen og hørte på lokalradioen. Der dukka sauebonden opp, som en uslepen diamant! Foto: Klaus Sonstad

Samfunnssatire av stor art

En som synes det er dumt at duoen nå gir seg, er kanalsjef for NRK Radio, Bjørn Tore Grøtte. Han kaller det rett og slett for «kjempetussig».

– Are og Odin, med Åsmund på piano, har vært potent på plass i radioen så lenge jeg har jobba i NRK, sier Grøtte.

– Det er ikke tvil om at de har vært knallgode til å treffe tidens ånd og leke med lytterne med både hjerte og hjerne.

Kanalsjefen mener at Are og Odin bare har blitt bedre og bedre med åra.

– Noen av radioøyeblikka de har levert på lørdager på P1 er underholdning og samfunnssatire av stor art. En del av de minna vil leve for alltid, sier han.

– Så da er det bare å begynne å vente på neste comeback!

Odin blir forvekslet med Mulla Krekar Du trenger javascript for å se video.

Like slutt som sist

Ifølge Are og Odin har de ingen planer om å se så mye av hverandre igjen. Etter siste sending er det finito.

– Det er like slutt som det var sist, sier Odin.

Han skal tilbake til gården for å ta seg av sauene og mor si, mens Are skal fortsette med andre prosjekter i NRK.

– Men som fan av A-ha veit jeg alt om hvor vanskelig det er å sette endelig punktum! legger sauebonden flirfullt til.

Det er tross alt én av NRKs store radiokanaler som fremdeles er ubesudla av Are og Odin, nemlig P1+. Muligens kunne de ha passa inn der om ti års tid?

Man skal aldri si aldri.

Siste sending med Are og Odin er lørdag 17. desember, mellom 14 og 16 på NRK P1. Det blir et heidundrende kalas, med et nøye utvalgt publikum av hengivne fans i studio.