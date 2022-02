Politiet fikk melding om ulykken klokka 09.29 torsdag morgen.

– Det er betraktet som en alvorlig skade, sier politiets operasjonsleder Roger Mogstad til NRK.

Han sier videre at ambulansepersonell har stabilisert pasienten, og at vedkommende kjøres til traumemottaket på St. Olavs hospital.

– En utfordring er at pasienten ikke kan kjøres med luftambulanse, på grunn av dårlig flyvær.

Politiet har allerede varslet Arbeidstilsynet, og jobber nå med arbeidsgiver for å sørge for at pårørende blir varslet.

Saken blir etterforsket av Orkdal politistasjon.