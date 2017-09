Aps fylkesledere kritiske til valgkampen

– Alle visste vi gikk til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner, men svært få skjønte hvorfor og hva vi skulle bruke dem på. Løftet om 3.000 nye lærere kom for sent, sier fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti til Klassekampen.

Han bekrefter at det er levert et skriv med kritikk fra partiets største fylkeslag, men sier han tviler på partiledelsen vil bli overrasket over det som står der.

Fylkesleder Karianne Tung i Sør-Trøndelag Arbeiderparti er enig med Jacobsen.

– Den siste helga i valgkampen kom vi med de viktigste sakene de hundre første dagene etter valget. Det burde ha kommet i februar, samtidig med skattesaken, sier hun.

– Vi nevner også mulig uklarhet om hva slags regjeringsprosjekt vi hadde, og vi spør om vi var for slappe i klimapolitikken, sier Jacobsen.

Fylkesleder Stanly Wirak i Rogaland sier partiet bommet med budskapet.

– Vi fikk ikke fram fortellingen vår, og så druknet vi i drittpakker, sier Wirak og viser til mediesakene om partileder Jonas Gahr Støre.

Mandag legges det fram en rapport for Aps sentralstyre om årsakene til det dårlige valgresultatet og planer for veien videre.