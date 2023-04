Det har vært en tradisjon at de store norske mediehusene har prøvd å lure sitt publikum. Dette sluttet de med for noen år siden. Grunnen var at falske nyhetssaker begynte å dukke opp året rundt, noe mediene syns var svært lite gøy.

Med sosiale medier stoppet ikke spredningen av aprilspøkene 1. april. Dermed ble det vanskelig å forstå hva som var tull og hva som var sant.

Kanskje var det like greit at tullesakene ble borte, for gjennom historien har mediene i både inn- og utland gått på mange smeller.

Her er noen av aprilspøkene som gikk galt, noen fryktelig galt for de involverte, i tilfeldig rekkefølge uten rangering.

Verdens undergang

Philadelphias radiokanal KYW kunne melde om at verdens undergang ville skje 1. april 1940 med følgende melding:

«Verden vil gå under klokka 15, mandag, 1. april.»

VERDENS UNDERGANG: Tusenvis ble lurt av radiokanalen KYW da de meldte verdens verste nyhet. Faksimile: Hoaxes.org

Kanalen måtte senere unnskylde seg, men tok ikke ansvar for hendelsen.

Meldingen hadde nemlig kommet 31. mars fra en mann som het William Castellini. Han var presseansvarlig for det lokale planetariet. De skulle holde et foredrag 1. april, om mulige måter jorden kunne gå under på.

Panikken førte til at nødtelefonene ble nedringt, ifølge Newsweek. Castellini fikk sparken.

APRILSPØKEN SLO TILBAKE: Ane Norum Kvistad skulle lure en pappa i serien Lurt, men ble lurt tilbake av pappaen. Du trenger javascript for å se video. APRILSPØKEN SLO TILBAKE: Ane Norum Kvistad skulle lure en pappa i serien Lurt, men ble lurt tilbake av pappaen.

Aprilspøk gav fengselsstraff

Det er sjelden en god aprilspøk å melde at noen er døde eller såret.

Ekstra ille gikk det da israelsk radio i 1986 plukket opp det som viste seg å være en veldig dårlig aprilspøk fra en anonym etterretningsoffiser. Han sendte ut en melding om at den muslimske lederen Nabih Berri hadde blitt utsatt for et attentat. Dette ble ikke godt mottatt i et helspent Israel.

Daværende forsvarsminister Yitzhak Rabin fryktet at volden i landet skulle eskalere.

Rabin beordret at etterretningsoffiseren skulle stilles for riksrett for spøken. Allerede 3. april meldte LA Times at offiseren var dømt til 35 dager i kakebua.

Forurenset av H ₂ O

Noen som også risikerte fengsel var to programledere på morgenradioen til WWGR som i 2013 skapte panikk i Florida.

Radiovertene advarte mot høye nivåer av dihydrogenmonoksid i vannkranene. Dihydrogenmonoksid er bare en tungvint måte å beskrive den kjemiske formelen til vann eller H₂O.

VANN FORURENSET AV VANN: Ditt vann inneholder også dihydrogenmonoksid. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Vannverket rapporterte at bekymrede radiolyttere hadde ringt inn hele morgenen.

– Min oppfatning er at det er et lovbrudd å varsle om falske vannkvalitetsproblemer, sa informasjonslederen Diana Holm i Floridas helsedepartement til USA Today.

Programlederne ble suspendert i to dager, mens radiokanalen i alle musikkpausene dementerte saken.

Lokale myndigheter var fornøyd og trakk trusselen om anmeldelse. For øvrig må det påpekes at høye nivåer av dihydrogenmonoksid faktisk kan føre til både vannlating, svømmehud og i de aller verste tilfellene drukning.

Varslet katastrofe

En som faktisk mistet jobben var TV-produsent Homer Cilley. Han lagde i 1980 en aprilspøk om at det pågikk et vulkanutbrudd på Great Blue Hill, en ås utenfor Boston.

TV-innslaget hans viste bilder fra St. Helens-utbruddet, som krevde rundt 60 menneskeliv noen måneder tidligere i delstaten Washington. Presidentens advarsler fra den ekte katastrofen ble gjenbrukt i spøken.

Det hjalp lite at åsen Great Blue Hill verken er særlig stor eller vulkansk, eller at innslaget selv inneholdt avsløringen om at det bare var en aprilspøk.

Hundrevis av panikkslagne innbyggere ringte nødnumrene. TV-produsenten Cilley fikk sparken for «hans manglende evne til å vise god nyhetsteft», ifølge Christian Science Monitor.

FJELL I BRANN: Mørk røyk fra Mt Edgecumbe var en prænk. Foto: Harold Wahlmann

I en mer gjennomført variant av samme spøk seks år tidligere, våknet innbyggerne i Sitka Alaska opp til mørk røyk som steg opp fra vulkanen Mount Edgecumbe.

Da kystvaktens helikopter dro for å undersøke fjellet, så de en haug med brennende dekk ved siden av en melding skrevet i snøen: «Aprilsnarr».

UFO-invasjon skapte panikk

I 2010 meldte en av Jordans aviser på forsiden at UFO-er med tre meter høye romvesener hadde landet i ørkenbyen Jafr.

Lokale sikkerhetsstyrker ble sendt ut for å finne inntrengerne, og elever ble holdt hjemme fra skolen på grunn av frykten for invasjonen, ifølge ordfører Hohammed Mleihan.

– Folk fryktet at romvesenene skulle angripe dem. (...) jeg var like ved å evakuere alle de 13 000 innbyggerne, fortalte Mleihan til nyhetsbyrået AP.

Problemet med spøken var at jordanere ikke var vant til aprilspøker i aviser. Mens egyptere er kjent som de store spøkefuglene i den arabiske verden, er jordanere sett på som mer seriøse, meldte BBC rett etter hendelsen.

Trakk aprilspøk etter belieber-reaksjoner

I 2013 valgte Telemarksavisa å trekke sin sak om at Justin Bieber skulle opptre i Skien, frontet av «konsertarrangør» Dag Erik Pedersen.

Uka før hadde det vært oppslag om at et hundretalls ungjenter hadde sendt inn alvorlige historier om psykisk sykdom. De prøvde desperat å sikre seg billetter til Biebers utsolgte konserter senere samme måned i Oslo.

IKKE TULL MED BIEBER: Telemarksavisa trakk tilbake aprilspøk med "konsertarrangør" Dag Erik Pedersen. Faksimile: Telemarksavisa/VG

Arrangøren av de ekte konsertene i Oslo hadde koblet på Røde Kors, barnevern og politi på de mest bekymringsfulle meldingene. Arrangøren mente spøkefuglene i Telemark ikke forstod hvilke følelser de lekte med ved å dikte opp en Bieber-konsert.

– Vi har fått svært gode reaksjoner på denne spøken og mange tok den. Men for oss er det slik at om noen får problemer på grunn av dette – så ønsker vi ikke det. Aprilsnarr er for moro og glede – ikke det motsatte, sa nyhetsredaktør Ørjan Madsen i Telemarksavisa til VG.

Justin Bieber selv måtte beklage sin egen spøk på Instagram seks år senere da han postet et bilde som tydet på at kona var gravid.

– Jeg mente ikke å være ufølsom overfor folk som ikke kan få barn, postet Bieber 2. april.

Brudeimport i Liechtenstein

Ifølge nettstedet History Collection førte en upassende tysk aprilspøk i 1928 til en internasjonal krise.

Da publiserte avisa Berliner Illustrierte en sak om brudeimport til Liechtenstein. Den lille selvstendige staten slet med et underskudd av kvinner fordi mange flyttet til nabolandene. For å bøte på kvinneunderskuddet hadde myndighetene i Liechtenstein angivelig begynt å importere kvinner fra andre land. Ifølge spøken ble kvinnene fraktet med godsvogner for å bli auksjonert bort til ivrige menn.

Foto: Berliner Illustrirte Zeitung / Hoaxes.org

Bildet av kvinner som ble båret av godsvogner ble også trykket i andre europeiske og amerikanske aviser.

At kvinnene ble fremstilt som kveg så ikke ut til å opprøre myndighetene i Liechtenstein. Men at kvinnene på bildet var overvektige ble sett på som en fornærmelse mot mennene i Liechtenstein.

Protester mot Playboy-artikkel

Det gikk heller ikke så bra da mannebladet Playboys rumenske utgave prøvde seg på en aprilspøk i 2000.

Tittelen «Hvordan banke kona ... uten å etterlate spor på kroppen hennes» ble etterfulgt av en oppskrift på vold med bilder av en kvinne som ble slått med batong.

PLAYBOY-SJEF POSERER: Christie Hefner møtt med protester etter kvinnefiendtlig spøk. Foto: Dale Atkins / Ap

Selv om artikkelen skulle være en spøk, førte oppslaget til at fjorten kvinneorganisasjoner i Romania organiserte en protest mot magasinet.

Christie Hefner, datteren til bladets grunnlegger, sa at artikkelen ikke gjenspeilet Playboys syn på kvinner, og at den rumenske redaktøren hadde fått en reprimande, ifølge New York Times.

Slipp fangene fri – det er vår

Fra samme år slipper Romania til med enda en dårlig aprilspøk på lista.

I 2000 kunne familier til fanger i Baia Mare-fengselet lese i avisa Opinia at fangene skulle slippes fri.

Ifølge Museum of Hoaxes kom seksti personer langveisfra for hente mennene og sønnene sine, bare for å få høre at det hele var en aprilspøk.

POLITISPØK: Tweet fra GMP Radcliffe om å stemme fanger fri fra fengsel. Faksimile: Twitter via Daily Star

Også Manchester-politiet klarte å ergre mange med sin versjon av spøken i 2015. De lot som om de arrangerte en avstemning på Twitter, der familier kunne stemme sine kjære ut av fengsel.

Vinneren skulle ikke bare slippe soning, men i tillegg vinne en ferietur.

Evakuerte skoler og veier

Det fikk alvorlige følger da en radiokanal i Hellas 1. april 1982 ba befolkningen i sentrum av Athen om å evakuere.

Ifølge kanalen hadde luftforurensningen blitt så høy at alle skoler måtte stenge, og folk i biler ble bedt om å forlate dem og evakuere til mer åpne områder.

AKROPOLIS I DIS: Athen skulle evakueres ifølge statlig radio, men var bare tull. Foto: Antonis Lamnatos

Problemet var at mange ikke forstod at det var en spøk siden nyheten kom fra den statlige radiostasjonen. Dårlig luftkvalitet både var og er et problem i byen, og innbyggerne oppfordres stadig til å holde seg innendørs.

Det hjalp lite at radiokanalen tre timer senere røpet at det bare var tull.

Ifølge nettstedet Hoaxes.org ble kanalen saksøkt. Mannen bak spøken ble sparket, og sjefen for radiokanalen sa opp jobben som følge av aprilspøken.

Aprilspøk slår tilbake på spøkefuglen

Se når programleder Ane Norum Kvistad blir lurt trillrundt i sin egen aprilsøk på NRK TV.

BÆSJER PÅ SEG: Ane tror hun skal lure en pappa 1. april, men denne gangen er det hun selv som skal bli lurt. Du trenger javascript for å se video. BÆSJER PÅ SEG: Ane tror hun skal lure en pappa 1. april, men denne gangen er det hun selv som skal bli lurt.

Dette er aprilsnarr Ekspandér faktaboks Ifølge gammel skikk har man 1. april lov til å forsøke å narre andre, narre april. Den som lar seg narre, kalles aprilsnarr. Aprilsnarr brukes også om selve spøken.

Skikken er utbredt over det meste av Europa og den vestlige verden, et unntak er Spania og andre spansktalende land der narredagen er 28. desember.

Opprinnelsen til skikken er usikker, men det kan være en levning av en søreuropeisk folkelig vårfest.

I eldre norsk tradisjon var det også alminnelig å drive med narrestreker 1. mai, og den som da ble narret, ble kalt mai-gås.

I nyere tid har vært populært med aprilspøker i aviser og andre nyhetsmedier. (Kilde: NTB)

