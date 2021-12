Tar koronavaksinen på apoteket: – Passet fint når jeg uansett skulle handle

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er dose tre. Det er helt konge å få tatt den når jeg er her og har mulighet til det, sier Vegard Røen.

Han er en av drøyt 100 personer som har fått satt koronavaksine på apotek i Orkland den siste uka.

For å øke kapasiteten og få fortgang i vaksineringen valgte myndighetene i midten av desember å be apotek om å bistå.

De la til rette for et samarbeid mellom apotekene og kommunene, som har vaksinasjonsansvar, gjennom blant annet en nasjonal standardavtale.

Orkland kommune i Trøndelag er én av hittil sju kommuner som har valgt å ta i bruk apotekene.

Det er både Vegard Røen og sambygding Are Hilstad strålende fornøyd med.

SUVERENT: Å ta vaksinen på apoteket, mellom andre ærender, passet supert for Are Hilstad. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Alternativet hadde jo vært å vente på massevaksinering i regi av kommunen eller å dra på legekontoret, sier Hilstad.

– Men nå ringte jeg inn i går og fikk time her i dag, som passet fint når jeg uansett skulle handle. Helt suverent.

Var for begrenset tilbud

Kommunene har hele tiden hatt anledning til å inngå samarbeid med apotek, men fram til nå har det vært en omstendelig prosess.

Det har nemlig ikke vært noen nasjonale føringer for hvordan et slikt samarbeid kan foregå, og derfor har det vært opp til kommunene selv å finne ut av ting.

Bortsett fra i Oslo, har de fleste kommuner vurdert det som for krevende.

– Om hver kommune skulle lage hver sin avtale, så hadde det tatt for mye tid, sier kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell.

– Det er en klar fordel at det nå er en nasjonal standardavtale.

Wikell håper at å utvide tilbudet på denne måten, vil sørge for at enda flere tar vaksinen.

– Vi har sett at vårt tilbud innimellom har blitt for begrenset, med massevaksinering en gang i uken. Det er jo ikke sikkert den dagen passer for alle, sier Wikell.

– Å ta i bruk apotekene, passet dermed glimrende for oss.

RASK PÅ BALLEN: Kommuneoverlegen i Orkland, Jimmy Wikell, syntes det var viktig å være tidlig ute med å få satt i gang med vaksinering på apotek. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

På høy tid

Hittil er det følgende sju kommuner som har valgt å inngå avtale med apotek:

Orkland kommune

Drammen kommune

Bærum kommune

Øygarden kommune

Senja kommune

Fredrikstad kommune

Gran kommune

Utover disse kommunene, er det i tillegg rundt 20 kommuner som er i en prosess med å inngå avtaler – blant annet Bergen, Stavanger og Kvinnherad. Det forteller fagdirektør i Apotekerforeningen, Hanne Andresen.

At det er relativt få som har kastet seg på ordningen så langt, mener hun har sin naturlige forklaring i at dette kom på plass tett på julehøytiden og at kommunene ikke har hatt så god tid til å områ seg.

Andresen understreker at dette er et tilbud til kommuner hvor det er behov for ytterligere ressurser, og hun tror dermed ikke at absolutt alle kommuner kommer til å ta i bruk ordningen. Men hun forventer at det vil bli flere.

VIL VAKSINERE MER: Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekerforeningen mener at gode erfaringer med koronavaksinering kan utgjøre en modell for å kunne sette også andre typer vaksiner i apotekene. – Vi mener det er unødvendig å alltid skulle oppsøke fastlege eller kommunale tilbud, sier hun. Foto: Apotekerforeningen

Hun mener det var på høy tid at en slik ordning kom på plass.

– Vi har jobbet for dette i over et år, og er svært glad for at det har løsnet, slik at det er lettere å inngå samarbeid, sier Andresen.

Flere tar første dose

Apotekerforeningens estimat at apotek over hele landet kan klare å sette 100.000 vaksinedoser i uka.

– Det er omtrentlige tall, og nå viser flere apoteker at de klarer langt mer enn det vi først trodde, sier Andresen.

Hun kan blant annet vise til apoteket i Gran, som satt 152 doser bare den første dagen med ordningen.

– Vi ser også at det kommer personer som ikke har tatt første dose ennå til apotekene, og det er vi spesielt glad for, sier Andresen.

– Det kan være mange årsaker til det. Noen opplever det kanskje som mer lavterskel, for andre er det mer praktisk, og så kan det jo være at en del skeptikere har ombestemt seg.

Anbefaler å bestille

Apoteker Annfrid Solbu ved Apotek 1 Fannrem i Orkland kan bekrefte at det har kommet en del personer innom for å ta første dose. I tillegg er det en god del som kommer for å ta boosterdosen.

Hun tror fleksibiliteten har hatt mye å si for mange.

– Det er veldig gledelig å se, sier Solbu.

– Vi kastet oss på fort fordi vi tenkte at det var viktig å være med så tidlig som mulig, og vi syntes det var viktig å kunne bidra med vår kunnskap på feltet.

Apoteket på Fannrem var det første som begynte å sette koronavaksiner i Orkland, men i løpet av de første ukene i januar skal man kunne ta vaksine ved alle de fem apotekene i kommunen.

INTENST: Ifølge Solbu har det vært mye å sette seg inn i for de ansatte, for å sørge for at vaksinene blir satt helt rett. – Det har vært intens lesing og kursing, sier hun. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

For dem som ønsker å benytte seg av tilbudet, vil Solbu anbefale at man bestiller time på forhånd.

– Det går også an å ta drop-in, men da må man kanskje vente litt ekstra for å få tid, sier hun.

– Men uansett håper jeg at så mange som mulig tar vaksinen, sånn at vi så fort som mulig kan gå tilbake til normalen.