Åpner Olavsfestdagene med et kor-scoop

Jon Fosses nye verk skal urfremføres på St. Magnus-festivalen på Orknøyene i juni. 28. juli kommer konserten til Trondheim og blir åpningskonsert for Olavsfestdagene i Nidarosdomen 28. juli.

– Det er en åpningskonsert som passer veldig godt til oss fordi det er et helt nytt verk som heter «Pilegrim», og pilegrim er jo veldig sentralt for Olavsfestdagene, sier direktør i Olavsfestdagene, Petter Myhr.

Opprinnelig var planen å åpne sommerens festival med Haydns «Skapelsen» i Nidarosdomen, men mangel på finansiering gjør at denne konsertbegivenheten er skrinlagt.

– Den skulle selges til Europa, og også Japan som TV-produksjon. Alle var interesserte i å vise det og å kjøpe visningsrettighetene, men vi fikk problemer med å finansiere selve TV-produksjonen, og da kunne vi ikke gå i gang med et så stort prosjekt, sier Myhr.

– Et stort scoop

Pilegrim er et oratorium for orkester, kor og solister. Daglig leder i Trondheimsolistene, Steinar Larsen, er stolt over at de har fått det engelske koret BBC Singers med seg.

– De er et av de desidert fremste europeiske korene basert i London rundt The Proms og Royal Albert Hall, og de gjør en veldig stor aktivitet i England, så det er et stort scoop å få dem med seg hit, sier Larsen.

Velger på øverste hylle

Trondheimsolistene har besøkt festivalen på Orknøyene flere ganger, og det er kunstnerisk leder for festivalen, den skotske komponisten Alasdair Nicolson, som lager musikken.

– Vi har en såpass selvtillit at vi velger på øverste hylle. For oss var det naturlig å gå til Jon Fosse for å få han til å skrive tekst, og han kommer med en gang tilbake og sier at dette ønsker han å gjøre. Så det sier litt om at vi har muligheter til å få skapt noe sammen med andre som er ganske stort, sier Larsen.

Han forteller at oratoriet skal handle om kjærlighet, et ungt par på søken, flyktningpolitikk og dramatikk.

– Samtidig er det mye følelser her, jeg tror at det kan bli en veldig fin opplevelse for folk, sier han.

Oratoriet knytter også Orknøyene til Trondheim igjen. Det blir en historisk sammenkobling, blant annet med at katedralen på Orknøyene lå under Nidarosdomen som var hovedkirka i middelalderen.

Et megaidol

Tema for Olavsfestdagene i år er Idol, og ifølge direktør Petter Myhr kan det relateres godt til verket som markerer starten på årets festival:

– Det er jo et verk som heter «Pilegrim», så det tar utgangspunkt i menneskers vandring mot et mål, og ved det målet så er det gjerne en person som du idoliserer på et eller annet vis, sier Myhr.

– Nidarosdomen er bygget på idolet, Olav den hellige, som var et megaidol i middelalderen. Bare i London var det 25 kirker til ære for Olav og hundrevis over hele Europa, så han var jo virkelig en internasjonal stjerne.