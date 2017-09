Åpner for å selge pasienthotell

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag åpna opp for at St. Olavs hospital kan selge pasienthotellet. Helse Midt Midt-Norge ønsker å selge hotellet for å få penger til å bygge et nytt senter for psykisk helse på Øya i Trondheim.