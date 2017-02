Åpner for å rive gammelt praktbygg i Namsos

Gunnar Lien mener Namsos kommune trenger et nytt rådhus. Foto: Tariq Alisubh/NRK

Tirsdag hadde Lien sin siste arbeidsdag i kommunen, og i møtet med politikerne i formannskapet slo han fast at tiden er overmoden for å bygge et nytt hus til kommunens administrasjon.

230–240 millioner

– Vi trenger et bygg på rundt 7000 kvadratmeter, og det vil kanskje koste et sted mellom 230 og 240 millioner kroner, mener Lien.

I dag holder deler av Namsos kommunes administrasjon til i samfunnshuset i byens sentrum. Et bygg som ble tatt i bruk i 1961 og som mange mener er et praktbygg for sin tid. Men rådmann Gunnar Lien mener det ikke lenger kan brukes som byens rådhus. Det er rett og slett gått ut på dato, og derfor åpner han for å rive det.

– Ja, det er et alternativ kommunen absolutt må vurdere. Det kan i alle fall ikke være rådhus lenger. Det verste vi kan gjøre med et så sentrumsnært bygg er å la det ble stående nærmest tomt, som et slags mausoleum, mener Gunnar Lien.

Får kritikk

Gunnar Hojem advarer sterkt mot å rive det 56 år gamle samfunnshuset i Namsos. Foto: Espen Sandmo/NRK

Men å rive samfunnshuset møter mye kritikk. Både fra arkitekter, vanlige folk og politikere.

– Å rive samfunnshuset vil nærmest være hærverk, mener Ap-politiker og leder i Namsos bys historielag, Gunnar Hojem.

– Det vil jo kanskje koste 25–30 millioner kroner bare å rive det, og da vil det være bedre å bruke pengene til å pusse det opp. Jeg skjønner at tiden har gått fra huset når det gjelder rådhus, men kanskje kulturskolen eller andre kan bruke det, mener Hojem.

Leier lokaler

I dag er kommuneadministrasjonen i Namsos spredt rundt i hele byen i leide lokaler. Rådmann Gunnar Lien mener kommunen på sikt vil tjene på å samle virksomheten i et nytt rådhus.

– Ja, det er det ingen tvil om. Det blir som med en gammel bil. Til slutt koster det så mye å reparere den at det blir billigere å kjøpe en ny, sier han.

Formannskapet i Namsos vedtok tirsdag ettermiddag å gå videre med planene om å bygge et nytt rådhus, men uten å ta stilling til om samfunnshuset skal rives eller hvor et nytt rådhus skal bygges.