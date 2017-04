Åpne skiheiser

Det store snøfallet gjør at skiheisene i Oppdal gjenåpner heisene kommende helg. I går var egentlig siste åpningsdag i årets sesong i anlegget, men heissjef Arnulf Erdal forteller at de fine forholdene gjør at Vangslia og Ådalen blir åpne for skikjøring lørdag, søndag og mandag 1. mai.