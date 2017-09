Ap-topper tar oppgjør mot kritikk av Giske

På Facebook har sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Grete G. Fossum anklaget Giske for å være «maktsyk» og har skrevet at hun tror «kvinnene i Ap er så sinte at de aldri vil ha Trond Giske som statsminister», etter at Marianne Marthinsen mistet ledervervet i finansfraksjonen.

Oppgjør

I Dagens Næringsliv tar flere stortingspolitikere et oppgjør mot kritikken av Trond Giske.

Blant dem er Karianne Tung, som i høst ikke stilte til gjenvalgt som stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag.

Karianne Tung har representert Sør-Trøndelag på Stortinget. Hun tok ikke gjenvalg i høst. Hun er blant Ap-politikerne som går ut med støtte til Giske. Foto: Solvår Flatås / NRK

– Jeg mener at når tiden kommer, og den er ikke nå, for vi har en veldig dyktig partileder, så er Trond Giske veldig kapabel til å ta på seg de fleste oppgaver, sier Karianne Tung.

Avtroppende stortingsrepresentant, Freddy de Ruiter, mener Giske er skikket til å ha de fleste sentrale verv i partiet, også nestledervervet.

– Giske er en av de beste og mest analytiske politikerne i Ap. Han er sylskarp debattant og forstår seg på fagbevegelsen og grasrota.

Skader ikke partiet

Stortingsrepresentant Grethe G. Fossum avviser til Dagens Næringsliv at hennes uttalelser skader partiet.

– Jeg tror ikke det skader partiet å ha en åpent debatt om personer, særlig etter et valg der vi har gjort det så dårlig.

LO-gigant støtter Støre

Leder Mette Nord i LOs desidert største forbund, Fagforbundet, gir til VG sin fulle støtte til Jonas Gahr Støre som Ap-leder de neste fire årene.

– I det partiet må det også være plass for folk som har lykkes, så lenge de står for en så god fordelingspolitikk som Ap har gjort og gjør under Støre. Han vil bygge en velferdsstat for alle og ikke slik som enkelte av dem som har like mye i formue som han selv; som vil ha skattelette og løsninger for den enkelte, sier Nord.