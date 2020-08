Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den store økningen i antallet personer som ønsker å bli testet for covid-19, gjør at Trondheim kommune må prioritere de mest utsatte.

I forrige uke ble det utført 3606 koronatester. På de tre siste ukene er antallet mer enn tredoblet:

I uke 33 ble det utført 2740 tester

I uke 32 ble det utført 1942 tester

I uke 31 ble det utført 1170 tester

Men folk som ringer koronatelefonen for å avtale time for testing, risikerer å måtte vente opp til fire dager. Akkurat nå står rundt 1300 personer i kø.

– Vi har fortsatt utfordringer med testkapasiteten, innrømmer helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune.

DELTE BEKYMRINGER: Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen informerte politikerne i Trondheim om hvordan kommunen håndterer koronasmitten. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

De som er satt i karantene er først i køen

Tirsdag ble politikerne i formannskapet i Trondheim orientert koronasituasjonen av helse- og velferdsdirektøren.

– Vi prioriterer først og fremst de som er i karantene. Det gjelder for eksempel de rundt 100 elevene fra Charlottenlund skole, sier Garåsen.

Hele andre klassetrinn ved barneskolen måtte i karantene i helga etter at en elev fikk påvist covid-19.

Trondheim kommune har nå klart å øke testkapasitet til 3700 tester i uka – noe som tilsvarer rundt 530 tester per dag. Men det er ikke nok for å få unna den lange køen.

Folk rykker nedover i køen

– Når store grupper kommer i karantene samtidig, vil det påvirke køen. Det betyr at noen skyves nedover. Få personer må vente mer enn to dager – men de med lav sannsynlighet for smitte må vente opp til fire dager, forklarer Garåsen og utdyper:

– Vi prioriterer ut fra smitterisiko.

De med høyest prioritet vil bli undersøkt med en metode som gir svar etter 4-8 timer. For de andre gruppene vil analysetiden være 1-2 døgn.

Disse prioriterer Trondheim kommune å teste Ekspandér faktaboks Grupper med høyest prioritet: Pasienter med symptomer som har behov for innleggelse.

Pasienter og beboere i sykehjem eller andre helseinstitusjoner med symptomer.

Ansatte i helsevesenet, barnehager og skoler med symptomer.

Personer (inkludert risikogrupper) med akutt luftveisinfeksjon og et eller flere av følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans eller personer som er vurdert av lege og mistenkes å ha covid-19.

Personer med symptomer som er i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet smittetilfelle eller i karantene etter reise. Grupper med lavere prioritet: Symptomfrie personer som prøvetas i forbindelse med innleggelse i helseinstitusjon, poliklinisk behandling eller planlagt innleggelse i sykehus. Alle som kommer fra utlandet og skal starte å jobbe i helsetjenesten skal testes for covid-19 før oppstart og på dag 3.

Symptomfrie nærkontakter som er ansatte eller beboere på sykehjem som har fått påvist smitte, og berørte enheter.

Personer med lette symptomer, inkludert barn/elever i barnehage, skole og SFO.

Person som trenger test av ikke-medisinske grunner. I noen tilfeller krever for eksempel studiesteder eller arbeidsgivere testing. Slike prøver dekkes ikke av det offentlige, og kan fortrinnsvis tas hos fastlege. Fakta om koronatester i Trondheim, pr. tirsdag 25. august: 24.968 tester

408 smittede personer

4 døde

33.865 henvendelser til kommunens korona-telefon

3166 henvendelser elektronisk (Kilde: Trondheim kommune)

Stort problem: Folk svarer ikke når kommunen ringer

Men mange av dem som står i kø for å få koronatest, svarer ikke når Trondheim kommune ringer tilbake. Dette betyr at ventelisten bare blir lengre.

– Vi får ikke kontakt når vi ringer mange av dem som venter på test, sier Garåsen.

Grunnen kan være at kommunen ringer fra ukjent nummer, påpeker helse- og velferdsdirektøren.

Han ber folk innstendig om å være årvåken på telefonoppringning fra kommunen, slik at de får avtalt time så fort som mulig.

– Nå vurderer vi å stryke folk fra lista etter at vi har dokumentert at vi har prøvd å ringe dem to ganger, sier Garåsen.

TAR IKKE TELEFONEN: Det er enorm pågang for å få testet seg i Trondheim. Men folk svarer ikke når kommunen ringer tilbake – dermed blir ventelisten bare lengre. Nummeret til koronatelefonen er altså 905 09 052. Foto: Morten Andersen / NRK

Vurderer å inngå avtaler med private aktører

I løpet av de siste par ukene har flere personer i Trondheim fått påvist koronasmitte med ukjente smittekilder. Kommunen har innrømmet at de ikke har full kontroll på smitten i byen.

Arbeidet med smittesporingen er tidkrevende og vanskelig. Det er noe som er veldig bekymringsfullt, fortalte Garåsen til politikerne i formannskapet.

– Det er ekstremt krevende. Det blir fort voldsomt mange personer som må i karantene – noe som kunne ha vært unngått. Folk husker nemlig ikke hvem de har vært i nærkontakt med, når våre smitttesporere tar kontakt, forklarer Garåsen.

Kommunen ser ikke bort fra at de etter hvert må få bistand fra private aktører etter hvert.

– Vi vurderer dette fortløpende. To private aktører har tatt kontakt med oss med tilbud, sier Garåsen.

KORONATELEFONEN GLØDER: Det jobbes på spreng for å registrere folk i Trondheim som vil koronateste seg. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Vil øke testkapasiteten ytterligere

Fra slutten av juli begynte smitten å øke i Trondheim. Men i dag, for andre dag på rad, ble det ikke påvist nye smittetilfeller.

Trondheim har i dag fire stasjonære teststasjoner og to såkalte ambulerende teststasjoner. Det er to store biler med testmuligheter – et tilbud som er spesielt rettet mot studentene i byen.

Nylig tok kommunen i bruk digital bestilling av testing, for å avlaste koronatelefonen som har vært sprengt i sommer.

– Vi jobber med å trappe opp testkapasiteten i Trondheim. I løpet av den nærmeste tiden håper vi å kunne teste 6000 personer per uke, sier helse- og velferdsdirektøren.

Varierende kapasitet i Norge

I dag er målet til Helsedirektoratet at alle kommuner i landet skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne i kommunen, men med en plan om å øke til 5 prosent på kort varsel, dersom det oppstår et alvorlig smitteutbrudd.

En oversikt fra NRK viser at ni av de ti største kommunene klarer å oppfylle minimumskravet for testkapasitet: