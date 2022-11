Om du er forvirret, har du min fulle forståelse. Vi har hørt mye om dette temaet før.

«Det skal mindre enn 10.000 daglige skritt til for å bedre helsen»

«Ikke bry deg om skritt – men om minutter»

Hva skal man forholde seg til?

Amerikanske forskere har nå tatt et stort steg for å gjøre oss hakket klokere.

Analyserte mer enn fire år med data

Den nye, store studien fra USA er den første av sitt slag.

For dataene kommer nemlig fra «den virkelige verden». Det vil si via bærbare enheter fra merket Fitbit, som mer enn 6000 amerikanere har brukt i fire eller flere år.

Og nå er resultatene analysert.

Forskerne har blant annet funnet at antall skritt i løpet av en dag kan ha stor betydning for å forebygge kroniske sykdommer.

Deriblant fedme, høyt blodtrykk, depresjon, søvnapné og noen former for diabetes.

Selv om tidligere studier også har vist mye av det samme, er denne forskningen basert på aktivitetsmålere brukt i det daglige liv. Målerne var også direkte knyttet til deltagernes elektroniske helsejournaler.

Så hvor mange skritt skal egentlig til for å bedre helsen vår?

Et magisk tall?

Deltagernes daglige skritt og intensitetsnivå ble sjekket opp mot forekomst av sykdommer. Både i gruppen, men også opp mot den generelle befolkningen.

Resultatene viste at etter hvert som antall trinn økte, avtok risikoen for de fleste tilstander.

Rundt 8200 skritt eller mer, ser ut til å være det beste for å redusere risikoen for blant annet fedme, søvnapné og alvorlig depressiv lidelse.

Forskerne fant også at folk som økte sine daglige skritt fra 6000 til 11.000, hadde omtrent 64 prosent mindre risiko for å bli overvektige sammenlignet med dem som ikke økte antall daglige skritt.

Selv om denne statistikken ikke viser en direkte årsak-virkning-sammenheng, er assosiasjonen sterk nok til å indikere at det å ta flere skritt daglig kan redusere risikoen for sykdom, ifølge forskerne.

– Helsegevinst i hvert eneste skritt

Linda Hildegard Bergersen er professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på aldring. Hun gir den nye studien tommelen opp.

– Det er større sjanse for å dø tidlig om man er inaktiv. Dette gir økt risiko for en rekke sykdommer. Da er det å gå en måte å motvirke dette på, sier hun til NRK.

Professoren mener det er helsegevinst i hvert eneste skritt vi tar.

– Jo flere, desto bedre. Det er bare å ta beina fatt til jobb, og kjør møter gående. Venninnetreff kan også gjøres ved å gå en tur. Legg mobilen i lomma, lyder anbefalingen fra Hildegard Bergersen.

Linda Hildegard Bergersen er professor i fysiologi og ekspert på fysisk aktivitet og hjernehelse. Hun anbefaler folk på det sterkeste å ta sine daglige skritt på alvor.

Økt motivasjon

Deltagerne var i alderen 41–64 år. De hadde ulik kroppsstørrelse, men de aller fleste var hvite kvinner. 71 prosent hadde også høyere utdanning.

Dette kan ha hatt betydning for resultatet, men forskerne poengterer at det også kan være positivt.

– Det faktum at vi har klart å finne robuste assosiasjoner i en slik gruppe, som kanskje er hakket mer aktive, antyder at man kanskje kan finne enda større utslag i en mer stillesittende befolkning, skriver de i studien.

Nå ønsker de å utvide sine undersøkelser i tiden framover. Forskerne håper at funnene kan oppmuntre folk til å trene mer. At man vil finne motivasjon i å kunne måle og spore sin egen innsats i visshet om at det kan utgjøre en stor forskjell.