En mann i 40-åra ble i februar pågrepet av politiet, etter tips om en mulig straffbar handling i en bolig i Stjørdal.

Da politiet kom til stedet hadde mannen to mindreårige jenter på besøk.

Nå er en omfattende overgrepssak under etterforskning i Trøndelag.

– Politiet etterforsker straffbare forhold vi mener har skjedd fra langt tilbake i tid, fram til februar i år.

Det sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Thomas Berg, i en pressemelding torsdag formiddag.

Forventer å utvide siktelsen

Det er nå 11 fornærmede i saken.

Mannen er siktet for fem tilfeller av voldtekt mot barn under 14 år, tre tilfeller av seksuell omgang med barn i alderen 14–16 år og to andre voldtekter.

I tillegg er han siktet for nedlastning av overgrepsmateriale og brudd på narkotikalovgivningen.

De fornærmede kommer stort sett fra Trøndelag, men også fra andre steder i Norge.

Thomas Berg er påtaleansvarlig i saken. Foto: Kari Sørbø / NRK

I en kjennelse fra Trøndelag tingrett denne uka, anslår Berg at antallet navn på berørte i saken er rundt 50.

Det dreier seg hovedsakelig om barn.

– Vi har identifisert flere fornærmede i saken, og forventer at siktelsen vil bli utvidet i denne svært alvorlige saken.

Kontakt over sosiale medier

– Hovedsakelig har den siktede kommet i kontakt med de fornærmede i saken via digitale plattformer og sosiale medier, sier Berg.

Det gjenstår fortsatt flere avhør, gjennomgang av beslag, rapporter og dokumentasjon av funn før etterforskningen er ferdigstilt.

Politiet har beslaglagt over 20 nettkontoer og 230 databærere. Det kan for eksempel være minnekort, harddisker og smarttelefoner.

Den sikta ble tirsdag denne uka varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll, på grunn av fare for bevisforspillelse.

Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.