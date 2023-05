Annette fikk to brudd i beinet etter besøk i trampolinepark: – Smerten var uutholdelig

Besøket på Rush Trampolinepark i Trondheim ble brått avsluttet for sosiale medier-profil Annette Rian Skjølberg.

– Jeg klarte ikke å tenke. Smerten var helt uutholdelig.

Onsdag besøkte hun trampolineparken for å spørre om de ville inngå et samarbeid med henne. Hun benyttet anledningen til å blant annet teste ut deres «performance» trampoline – og da gikk det galt.

Skjølberg har delt seansen med sine over 250.000 følgere på Instagram, og man kan høre tydelige «knekk» på slutten av videoen:

To brudd og en brist

Skjølberg forteller at hun har drevet med trampolinetrening så å si hele livet, så det å ta en salto og gjøre forskjellige triks, er ikke noe nytt for henne.

Hun mener at denne trampolinen var altfor hard.

– Fordi trampolinen er så hard og stram, får jeg mye mer sprett enn jeg er vant til. Da landet jeg litt for langt foran på tærne, og anklene knakk helt sammen, forteller Skjølberg.

– Men jeg ble ganske sjokkert over at jeg kunne skade meg sånn, for jeg syntes ikke jeg hadde gjort et triks som var så spesielt.

Påvirkeren er godt vant til å trikse på trampoline – her fra en gang da det ikke gikk så galt. Foto: Privat

Ifølge Skjølberg tok det litt tid før de ansatte ved trampolineparken skjønte alvoret i situasjonen – til tross for at hun lå og skrek.

– Det var kjempevondt. Jeg klarte bare å rope «hjelp, hjelp, ring etter hjelp».

De ansatte kom først med is og bandasje til anklene og sa at sånn her skjer hele tiden, og at det sikkert kom til å gå bra – at hun nok bare hadde vrikket ankelen, sier hun.

Etter hvert ble det imidlertid tatt kontakt med legevakta og rekvirert en taxi som kjørte henne dit.

På legevakta fikk Skjølberg tatt røntgen som påviste to brudd i den ene ankelen, og brist i den andre.

Henvist til rullestolen

Skjølberg er kritisk til at det ikke ble ringt etter ambulanse med en gang.

– Jeg opplevde at trampolineparken ikke klarte å organisere hentingen av meg, og det syntes jeg var veldig dårlig.

Nå må Skjølberg belage seg på operasjon i neste uke, gips i åtte uker og en periode i rullestol.

– Jeg har aldri sittet i rullestol, aldri knekt noen bein, så det blir tøft.

Hun mener trampolineparken bør ta grep, øke sikkerheten og sørge for at nettet på den ene trampolinen ikke er så hardt.

– Sånn her skal ikke skje!

Annette Rian Skjølberg sier hun må ha gips i alle fall i åtte uker. Foto: Privat

Ikke funnet avvik

Operativ leder ved Rush Trampolinepark Trondheim, Christine Grieg-Lie, sier at sikkerhet er deres førsteprioritet.

– Gjester blir opplyst om våre sikkerhetsregler via egenerklæring og video, og vi gjennomfører hyppige kvalitetskontroller av utstyret vårt.

Det er imidlertid alltid risiko for uhell eller skader i en trampolinepark, påpeker Grieg-Lie. Samtidig viser hun til at det er lave skadetall i Rush sine parker, og at dette er den eneste bruddskaden i Trondheim i år.

Hun forklarer at trampolinen Skjølberg hoppet på er litt ulik de andre i parken.

– Den er i et eget inngjerdet område og man får blant annet noe bedre sprett, noe som også gjør det mer krevende å gjøre triks. Vi har ikke funnet noe avvik ved trampolinen.

Grieg-Lie understreker at hun synes det er svært leit at denne hendelsen har skjedd.

– Da hendelsen skjedde så var vi på plass og fulgte henne opp like etter. Legevakt ble kontaktet etter kort tid. I samråd med legevakt og kvinnen som ble skadet, så ble det besluttet at taxi skulle rekvireres.

Alle slike hendelser vil bli evaluert i etterkant, sier Grieg-Lie.

– Dette gjelder da både å snakke med de involverte, sjekke utstyr for feil eller mangler, samt se på videoovervåking av hendelsen. Hendelser diskuteres også med ledelsen i Rush og alvorlige hendelser rapporteres inn til DSB.