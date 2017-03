Sentrale Ap-ere i Nord-Trøndelag møttes tirsdag ettermiddag for å diskutere hvordan de skal håndtere saken rundt Rune Olsø, skriver Trønder-Avisa.

– Slik situasjonen har blitt nå, er det vanskelig for meg å stille meg bak Rune Olsø i et felles styre for Trøndelag Ap. Det kan jeg ikke gjøre. Jeg er ikke kandidat til å være nestleder i det fellesstyret, sier hun til avisa.

De siste dagene har Adresseavisen trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner.

Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap – bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

Olsø er innstilt som leder for nye Trøndelag Ap – som skal erstatte Sør-Trøndelag Ap og Nord-Trøndelag Ap.

Rune Olsø leverte mandag ettermiddag søknad om permisjon fra bystyret i Trondheim. Du trenger javascript for å se video. Rune Olsø leverte mandag ettermiddag søknad om permisjon fra bystyret i Trondheim.

– Vanskelig for meg å stille meg bak Rune Olsø

Anne Marit Mevassvik, innstilt som nestleder i Trøndelag Ap, vært helt taus om saken i flere dager. Men nå deler hun sine synspunkter i et intervju med Trønder-Avisa.

Hun mener at partiet ikke er klar til å slå sammen de to to fylkespartiene.

– Det er ikke opp til meg å bestemme. Men jeg mener vi ikke er klar til å slå sammen de to fylkeslagene. Jeg mener Sør-Trøndelag Ap må rydde opp i de betydelige utfordringene som er skapt før vi kan fullføre sammenslåingsprosessen, sier Mevassvik til Trønder-Avisa.