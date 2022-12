Anna Marie viet livet til å hjelpe folk med demens – så ble hun selv syk

– Dette er sykepleierprisen. Det var veldig sterkt å vinne den. Jeg har kjempet mye for unge med demens.

Anna Marie Laugsand (60) viser stolt fram prisen som henger på veggen hjemme.

Hun bor på Ytterøy, et lite samfunn i Trondheimsfjorden der noen hundretalls mennesker bor.

Og på øya bor en ildsjel som alle kjenner.

Hun som har jobbet steinhardt for å hjelpe mennesker som rammes av demens. En sykdom over 100.000 nordmenn har, og som gjør at folk mister hukommelsen.

En angst for å få sykdommen

I 2017 fikk Anne Marie Norsk sykepleierforbunds prestisjefylte pris «Årets sykepleier i Nord-Trøndelag» for sitt mangeårige og banebrytende arbeid med demenssyke.

Hun har jobbet som spesialsykepleier og har hjulpet mange demente med å få et bedre liv når sykdommen først rammet dem.

Samtidig som hun hjalp andre, kjente hun selv på en angst for å bli syk.

I 2021 fikk Anne Marie vite at hun hadde fått alzheimers, den vanligste årsaken til demens.

– Da diagnosen kom ble jeg helt knust. Jeg gråt og sørget, og det har vært en tung sorgprosess.

Kva er demens? Ekspandér faktaboks Demens er eit fellesnamn på fleire hjernesjukdommar som påverkar åtferd og evna til å hugse, tenke og å utføre daglegdagse aktivitetar. Dei fleste som får sjukdommen er over 65 år, men også yngre personar kan få demens. Sjukdommen utviklar seg langsamt over tid og kan ikkje kurerast. Den mest vanlege årsaka til demens er Alzheimers sjukdom (60 til 70 prosent av all demens). Vaskulær demens er den nest mest vanlege (rundt 20 prosent). Kjelde: FHI.

Samlet folket

Men Anna Marie ville fortsette å gi av seg selv,

Derfor inviterte hun alle innbyggerne på øya for å fortelle om sykdommen. Slik at andre kan få mer kunnskap om hva det faktisk innebærer.

Ikke et sete sto ledig på forsamlingshuset.

– Du ville snakke med folket ...

Gråten tar ektemann Karl Laugsand.

At Anna Marie valgte å vise styrke i situasjonen, er noe han mener forteller mye om henne.

– Du har vært en sentral person i bygda og alle sammen er glad i deg.

Og det har vært viktig for henne å velge å se positivt på tilværelsen.

– Vi bestemte oss fort for å alltid være optimister. Så vi fulgte rådet til legene, nemlig å leve livet nå.

Trønder-Avisa har også tidligere omtalt Anna Maries historie.

Viktig med åpenhet

Nasjonalforeningen for folkehelsen sier tallet på nordmenn med demens trolig vil doble seg de neste tjue årene. En av grunnene kan være at vi blir eldre og eldre.

Foreningen er imponert over åpenheten Anna Marie har valgt å vise.

– Det betyr mye. Vi trenger flere som vet mer om demens, slik at flere kan stille opp og være med på det laget som trengs rundt mennesker som rammes av denne sykdommen, sier Mina Gerhardsen.

Hun er generalsekretær i foreningen, og mener at altfor mange opplever at de må møte demens alene.

– De får en diagnose om dødelig sykdom og må finne ut av alt selv. Slik skal det ikke være. Dette er en tøff diagnose å få. Det bør ikke være tøft å få hjelp.

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen. Foto: André Bendixen / NRK

Reiser til Australia

Tilbake på Ytterøy brukes nå dagene på være med venner og familie, og ha det hyggelig.

– Jeg har blitt mer stille, har problemer med å prate og jeg klarer ikke å gjøre så mye som jeg gjorde før. Meg jeg tenker ikke så mye på at jeg er syk, sier Anna Marie.

Hun jobber ikke lenger på grunn av sykdommen. Sammen med ektemannen gjør de nå det de har lyst til.

– Vi har bestemt oss for å bruke tiden vi nå har, sier han.

Og derfor drar de nå til Australia. For å nyte livet, og leve i nuet.

– Det blir veldig bra. Jeg vil bade, sole meg og kose meg.

