Grensebutikk måtte stenge etter tilsyn – eierne benekter systematisk matjuks

– Vi mener vi er behandlet urettferdig, og vil ikke finne oss i dette, sier bestyrer ved Storlien Handel, Bassem Abdel-Ghani til NRK.

Det er første gang eierne stiller til intervju etter at Storlien Handel for to uker siden ble stengt etter funn av det kontrollmyndighetene mente var ti år gammel mat i butikken.

Det ble også funnet avfall og skadedyr i butikken, samt tegn på noe man tolket som triksing med datomerking og emballering av matvarer.

Butikken ligger vel én og en halv times kjøring fra Trondheim. Den har stadig blitt mer populær blant nordmenn – mye på grunn av utvalget av varer. Nå er den altså stengt, og saken etterforskes for fullt av politiet i Sverige.

– Vi har ikke utredningen klar ennå, men vi er i sluttfasen av den. Eierne av butikken vet at politiet jobber med dette, og at de er mistenkt for å ha blant annet pakket om mat, sier gruppesjef for utredning hos polisen i Jämtland, David Redin, til NRK.

SØPPEL: I denne lastebilen mener Åre kommune at søppel er blitt blandet med matvarer, som var tenkt for salg. Eierne sier at alt dette er varer som var på vei til avfallsmottak. De ventet bare på noen som skulle registrere det for å få skattetrekk, opplyser de til NRK. Foto: Åre kommune

Fant harsknede lammeskrotter

Åre kommune sendte ut en pressemelding etter avsløringen av forholdene i butikken på Storlien.

«Efter ett tips om livsmedelsfusk har Åre kommun gjort en åtalsanmälan mot en livsmedelsbutik i kommunen. Myndigheter från Åre kommun – samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden – har tillsammans med polis, gränspolis och Skatteverket utfört en åklagarledd utredning hos verksamheten som påbörjades den 11 september.»

Storlien Handel er anmeldt for brudd på næringsmiddelloven. Noe av det kontrollørene reagerte sterkt på var funn av blant annet harsknede, og umerkede lammeskrotter.

– Dette er helt eksepsjonelt. Vi har aldri før vært vitne til noe slikt i vår kommune, uttalte miljøsjef i Åre kommune, Daniel Fackel til SVT.

Svenske myndigheter fikk hjelp fra norske Mattilsynet i granskningen. Fire ansatte fra Mattilsynet i Trondheim var med under tilsynet, i hovedsak som fagpersoner.

Utrivelig på bakrommet til butikken på Storlien. Du trenger javascript for å se video. Utrivelig på bakrommet til butikken på Storlien.

Mener de er misforstått

Ekteparet Bassem Abdel-Ghani og Bassima Sikiawi driver sammen Storlien Handel. De mener stengningen av butikken vil ha enorme økonomiske konsekvenser for dem, og er klar til å kreve millionbeløp av Åre kommune.

Fem millioner kroner for hver uke, opplyser ekteparet til NRK.

– Svenske myndigheter som var her på tilsyn sier at det er funnet ti år gammel mat, avfall og skadedyr her. Hva er deres kommentarer til det?

– Kommunen har spredt dårlig reklame om oss. Det dreier seg bare om en pakke suppe, og det mener vi ikke er farlig. Bønner er heller ikke farlige. Vi har ikke byttet varer etter inspeksjonen, sier Bassima Sikiawi til NRK.

Driverne av butikken mener de svenske kontrollmyndighetene ikke har lagt fram bevis for at de har solgt ti år gammel mat til kundene sine.

Etterlyser bevis

– Jeg har purret på inspektørene, og etterspurt bilder av det de mener er gamle varer. Men jeg har ikke fått noe av dem, og vi mener de ikke har bevis, sier hun.

Bassima Sikiawi mener både politi og andre myndigheter har rotet rundt i butikken og på kjøkkenet der de ansatte holder til.

– Her behandler vi ikke varer som skal selges i butikken. Det er bare til bruk for ansatte i butikken. Her har vi ikke skåret opp lam som er solgt til kunder.

– Det er funnet ett tonn lammekjøtt, som ikke er merket. Hvorfor var ikke dette kjøttet merket?

– Kjøttet er merket. Det står stempel på hvert lam, med kode til slakteriet. Vi har bilder som bevis på det, sier Sikiawi.

STENGT: Slik så det ut utenfor Storlien Handel onsdag 18. september. Butikken er nå stengt fram til 14. oktober. Driverne er mistenkt for å ha jukset med datomerking av matvarer, og for å omsette mat uten datomerking. Foto: Hilde Grande / NRK

Innrømmer feil

Bassima Sikiawi innrømmer at de har gjort feil, men mener det ikke er alvorlige feil.

– Det er urettferdig, og vi mener myndighetene har kommet med falske anklager. Dette er et komplott mot oss, hevder hun.

Bassem Abdel-Ghani har tidligere drevet matbutikk i Trondheim. I 2012 fattet Mattilsynet et hastevedtak mot kjøttsalg i den butikken, på grunn av manglende merking og regelbrudd.

– Det kan fremstå som om dere driver med systematisk ommerking og matsvindel?

– Det er var falske anklager mot oss den gangen som nå. Det var en ansatt som kom med en falsk anmeldelse mot oss. Det mangler bevis, sier Bassima Sikiawi.

– Ifølge Adresseavisen er det kunder som skal ha handlet her etter at butikken ble stengt av svenske myndigheter?

– Det kom en del ferske varer som grønnsaker og pålegg, og de har vi gitt bort gratis til kunder fordi det er så kort holdbarhetsdato, hevder Sikiawi.

Ifølge SVT er også eierne av Storlien Handel mistenkt for å ha merket om mengder av tobakk. Åre kommune har flere ganger tidligere beslaglagt snus og sigaretter for flere millioner kroner.

NRK har forsøkt å få en uttalelse fra Åre kommunes miljøsjef, Daniel Fackel, til denne saken, men han var ikke tilgjengelig for kommentar fredag.