Fikk skjev nakke etter feilmedisinering – nå anmeldes legen

Statsforvalteren har konkludert med at loven er brutt i tre saker som gjelder pasienter med demens på Namsos helsehus.

Tre kvinner fikk alvorlige bivirkninger av tabletter de fikk på sykehjemmet. To kvinner i starten av 60-åra endret seg fort og ble skjev i nakke og rygg.

– Vi har anmeldt legen til politiet, for å se hvilke konsekvenser det har å bryte loven på sykehjem.

Det sier en av de tre mennene fra Namsos, som nå har levert en anmeldelse til politiet. Han sier at legen var involvert i alle de tre sakene, og de ønsker at dette skal ses i sammenheng.

Fikk advarsel

Den tidligere legen på Namsos helsehus, som nå er anmeldt, fikk en kraftig advarsel fra Statsforvalteren. Legen fortsatte med Risperdal og økte dosen, selv om det var mistanke om at den skjeve nakken til kvinnen kunne være en bivirkning.

Statsforvalteren slår fast etter et tilsyn at behandlingen hun fikk var uforsvarlig og et brudd på helsepersonelloven.

Legen som er anmeldt, sier til NRK at han tar avgjørelsen til Statsforvalteren til etterretning.

– Jeg har endret min praksis i tråd med det Statsforvalteren har påpekt. Nå vil jeg avvente hva som skjer videre i saken. Utover det har jeg ingen kommentar.

Behandlingen med Risperdal til denne pasienten skjedde samtidig i tid med behandlingen med antipsykotika til en annen pasient med demens, som vi allerede har behandlet som tilsynssak. Du har i tilknytning til den andre saken allerede beskrevet for Statsforvalteren hvordan du skal sørge for at din praksis justeres. Både med tanke på behandling med antipsykotika til demente, og informasjon og dialog med pårørende. Statsforvalteren forutsetter at du tar lærdom av også denne saken og at dne bidrar til justering av din praksis. Dersom vi i fremtiden mottar nye klager som tyder på at praksis ikke er justert, vil disse sakene kunne ha betydning for eventuelt sterkere reaksjon fra tilsynsmyndighetene.

Ber om å få advokat

Nå kan saken bli prøvd for retten. Den 62 år gamle kvinnen med demens fikk en varig nakkeskade etter langtidsbruk med antipsykotika.

– Vi har et lovverk, og det er viktig å få prøvd det opp mot rettssystemet, mener de tre ektemennene.

Nå ber ektemennene om å få en bistandsadvokat.

– Vi ønsker å få avklart om personer med demens på sykehjem har krav på å få en bistandsadvokat.

De viser til at eldre på sykehjem har igjen lite hver måned og om lag 75 prosent av det de får utbetalt går til å betale for sykehjemsoppholdet.

– På nasjonalt nivå burde det vært innført i loven at personer som ikke har samtykke kompetanse, bør ha rett til støtte til bistandsadvokat, mener de.

Anmelder sjelden brudd

Fylkeslege Jan Vaage sier at det er sjelden at Statsforvalteren politianmelder etter tilsynssaker.

– I de alvorligste sakene gjør vi det. Vi har vurdert at det ikke var grunnlag for politianmeldelse i denne saken. Vi opplever at lovbruddene sånn sett ikke foregår i et vakuum. Vi har påvist lovbrudd både av behandlende lege og Namsos kommune i disse tre sakene.

Fylkeslegen kan ikke huske at Statsforvalteren har anmeldt leger på sykehjem tidligere.

Alvorlig personskade

Helge Foosnæs er en av de tre ektemenn fra Namsos som har anmeldt legen.

– Det har skjedd grov feilmedisinering over lang tid. De tre er påført alvorlige personskader, og tablettene er gitt uten indikasjon, sier han.

Foosnæs sier at gjentatte lovbrudd på sykehjem må få større konsekvenser. Han mener at håndhevelse trengs for å sikre rettssikkerhet, personvern og menneskerettigheter til personer med demens.

– Ei bot på 10 kroner hadde vært nok, for å vise at slikt ikke skal skje, sier han.

Trengs kraftfulle virkemidler

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har over tid uttrykt bekymring for omfanget av feilmedisinering av såkalte sårbare eldre.

Det sier direktør Adele Mestad. Hun sier sakene på Namsos helsehus belyser alvorlige forhold.

– Et gjennomgående trekk, er at det finnes få klagesaker og rettssaker om slike spørsmål knyttet til eldre. Det betyr at tilsynssakene blir desto viktigere. Slike funn vi ser her, må tas på stort alvor og følges opp på med kraftfulle virkemidler, sier hun.

Mestad sier at rettshjelp er avgjørende for å sikre retten til et effektivt rettsmiddel ved mistanke om brudd på rettigheter.