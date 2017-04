Anket fengslingskjennelse på stedet

27-åringen har sittet fengslet i ti uker etter at Råger Holte ble drept i sin bolig på Ler 25. januar i år.

Politiet mener mannen drepte kompisen med en kniv som inneholder både avdødes og siktedes DNA. Kniven er undersøkt på Oslo universitetssykehus. Det er ikke funnet spor av andre personers DNA på kniven.

Politiet mener det er fare for bevisforspillelse i saken blant annet på bakgrunn av 27-åringens historikk med vold og rus.

Retten tok fengslingsbegjæringen til følge. 27-åringen, som hele tiden har nektet straffskyld, anket på stedet.

Lagmannsretten tar trolig stilling til anken fredag.

Det var onsdag 25. januar at politiet fikk melding om at en død mann var funnet ved en bolig på Ler i Melhus. Observasjoner rundt åstedet gjorde at politiet raskt slo fast at dødsfallet var mistenkelig.