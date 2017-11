– Jeg kjente på en følelse av at, herregud, er dette virkelig sant? Det var veldig sterkt, forteller Anja Hageler.

I en liten landsby på Sri Lanka har Hageler for kort tid siden møtt sin biologiske mor for første gang.

– Det er en veldig rar følelse. Det er vanskelig å beskrive hvordan jeg har det nå, sier hun.

Saken fortsetter under bildet:

Det ble det svært følelsesladd møte mellom mor og datter. Foto: Privat

Gitt til barnehjem

Anja Hageler har også tidligere besøkt barnehjemmet hun bodde på da hun var baby. Her står hun ved sprinkelsenga hun lå i da hun var ett år gammel. Foto: Privat

17 år gammel gjør Anjas mor et valg som vil påvirke begges liv for alltid. Moren har nettopp født sitt første barn da Anjas far dør. Fattig, uten muligheter for å brødfø den lille datteren, tar hun valget om å gi datteren til et barnehjem som ligger noen kilometer utenfor landsbyen.

Senere blir hun sendt til at privat barnehjem fordi hun var så underernært. Der fikk hun sove i senga til bestyreren som tok seg av henne og gav henne næring. Til slutt blir hun adoptert av et norsk ektepar og vokser opp på Steinkjer i Trøndelag.

Selv om Anja er norsk og føler seg hjemme i Norge, så har hun alltid vært nysgjerrig på Sri Lanka. I Norge ble mange kjent med Anja i 2015 da hun var deltager i NRK-serien Anno

Anja har alltid lurt på hva slags kultur hun kunne vokst opp i, og hvordan livet hennes kunne vært dersom hun ikke ble adoptert.

Derfor dro hun i november tilbake til barnehjemmet hun kom til som liten for å jobbe som frivillig. Med seg hadde hun også navnet på sin biologiske mor.

Mye etterforskning

– Det har vært veldig kronglete å finne henne. Men jeg har hatt veldig flaks. Jeg bor hos en familie mens jeg jobber på barnehjemmet her, og mannen der har hjulpet meg mye, sier Anja.

Sammen har de lett i arkivene til barnehjemmet hun først kom til. Der fant Anja sitt og morens navn oppført.

– Jeg møtte også på bestyreren på barnehjemmet da jeg var der. Jeg trodde hun var død, men det var hun ikke. Hun er 90 år så det var helt utrolig å få truffet henne. Hun redda jo på en måte livet mitt, sier hun.

Saken fortsetter under bildet:

Anja møtte også bestyren på barnehjemmet som gav henne mat og lot henne sove i senga si da hun var baby. Foto: Privat

Letinga tar bringer Anja videre til landsbyen hun ble født i. Der kommer de i kontakt med ei dame som hjelper dem med å spørre folk om de vet av moren.

Etter en del leting kommer denne kvinnen i kontakt med noen som vet av en kvinne som forlot landsbyen for over 40 år siden med et spedbarn. De får også informasjon om hvilken landsby hun bor i nå.

– Vi kom til huset der hun bor, men der var det ingen hjemme. Da tenkte jeg at det var litt typisk. Men jeg tenkte som så at da har jeg i alle fall fått sett huset hun bor i, fortsetter hun.

Men senere samme kveld får hun en telefon. Moren var kommet tilbake og ville møte henne.

– Jeg ble kjempeglad. Det var en helt fantastisk følelse. I løpet av hele prosessen har jeg vært skeptisk til om opplysninger har stemt og så videre, men nå følte jeg alt stemte, sier Anja.

Ny familie

Anja Hageler var aldri i tvil om at det var moren sin hun møtte på Sri Lanka. Likheten mellom dem var noe de begge så med en gang. Foto: Privat

– Så vi dro dit i dag og da møtte jeg henne, sier Anja fornøyd.

På en parkeringsplass kommer en rekke biler og parkerer. Anja går ut og ut av en annen bil kommer mammaen hennes.

– Hun fikk helt sjokk. Du kan jo tenke deg selv å møte datteren din 42 år etterpå. Det er helt sykt, sier Anja.

Det ble et tårevått møte mellom mor og datter.

– Det var veldig rart. Jeg kjente på en følelse av at jeg bare ville være der hun er. Selv om jeg aldri har møtt henne før.

I tillegg til å møte sin mor, fikk hun også truffet alle halvsøstrene sine og flere onkler.

– Jeg må nok komme meg ned hit flere ganger enn tidligere nå ja. Jeg kommer nok til å sende en del kort og brev. Jeg vil nok hjelpe henne litt økonomisk også. Det er det minste jeg kan gjøre. Hun jobber jo enda og det er en hard jobb hun har, sier Anja.

– Jeg føler at jeg vil ta vare på henne. Det er hun det er synd på. Det er hun som har slitt. Det er hun som har tenkt på meg hver dag. Det er hun som måtte gi meg bort. Hun sa til meg at hun aldri ville gitt meg bort dersom situasjonen ikke hadde blitt som den ble. Men, som jeg sa til henne, det er nok det riktigste hun har gjort noen gang, sier Anja.