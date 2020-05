Uten inntekt i over to måneder – venter fortsatt på Nav-penger

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en stor psykisk påkjenning ikke å vite når jeg får penger. Jeg har masse utgifter som jeg må betale, men jeg vet ikke når jeg får penger til å gjøre det, sier Anita Rødal.

Hun er daglig leder i baren No9 i Kristiansund. Da koronapandemien inntraff, måtte hun permitteres. Nå er hun riktignok i ti prosent jobb, men det monner lite etter en lang periode uten innskudd på kontoen.

Nav har fortsatt ikke betalt henne en krone gjennom lønnskompensasjonsordningen.

Mener Nav burde ansatt flere

Hun skjønner at Nav er under press.

– Men når de ser at det går så treigt å få dette i orden, burde de kanskje ta inn flere folk. Vi er mange som har gått uten penger i snart tre måneder nå. Det er en frustrerende situasjon for mange, sier hun til NRK.

Heldigvis for henne, er samboeren i jobb og kan betale alle faste utgifter. Men de må være svært sparsomme.

Hun skulle gjerne ha kjøpt nye joggesko og vårjakker til barna, men det har hun ikke råd til.

UTEN INNTEKT: Anita Rødal skulle gjerne ha kjøpt nye joggesko og vårjakker til barna, men det har hun ikke råd til. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Arbeidsledig for første gang: – Slutt å bruke ordet dugnad

Maria Can sin klesbutikk i Trondheim, Nøstebarn, gikk konkurs 5. mai.

– Det er både surrealistisk, rart og trist. Butikken var min lille baby, som jeg har jobba steinhard med i 13 år, sier hun.

Nøstebarn er en kjede bestående av Cans butikk og fire andre butikker i Norge. Kjeden slo seg konkurs på grunn av manglende omsetning.

Etter 13 år som butikksjef, må Can for første gang i sitt liv gå på Nav.

I et leserinnlegg i trondheimsavisa Nidaros, skriver hun blant annet:

«Jeg har aldri vært med på en dugnad der jeg må gi fra meg levebrødet mitt og 13 års hardt arbeid».

Can viser til at hun, omtrent samtidig som regjeringa danset 17. mai-dansen utenfor Forsvarsdepartementet, låste døra til butikken sin for siste gang.

ARBEIDSLEDIG: Etter 13 år som butikksjef ved Nøstebarn, må Maria Can for første gang i sitt liv gå på Nav. Foto: Privat

– Jeg har akkurat nå fått positivt vedtak om dagpengene jeg søkte når jeg ble permittert for over to måneder siden. I mellomtiden har jeg vært privilegert nok til å ha foreldre jeg kan låne penger av, og at jeg er ikke aleneforsørger for mine tre barn. Det finnes de som har det mye verre, sier Can.

Penger på konto i første halvdel av juni

Mange nordmenn har fått penger de har krav på fra Nav gjennom en av kompensasjonsordningene som er vedtatt som følge av koronapandemien. Det er ordningen Rødal og Can kan benytte, lønnskompensasjonsordningen, som har drøyd.

Pengene skulle egentlig ha kommet i mai, men er forsinket til første halvdel av juni. En av årsakene er at det var mer komplisert enn ventet å lage en automatisert løsning, skriver Nav i en pressemelding.

Beredskapsleder i Nav, Yngvar Åsholt, sier at alle skal få penger på konto innen midten av juni.

– Jeg kan med veldig stor sikkerhet si at ordningen er klar til midten av juni, senest. Men vi trenger hjelp fra arbeidsgiverne. Hvis de kan skaffe oss noen enkle opplysninger, skal vi få pengene ut veldig, veldig fort etter det.

Inntil da, hva skal folk med tom konto gjøre? Åsholt anbefaler alle å søke om midler gjennom forskuddsordningen.

– Da kan en få 60 prosent av tidligere lønn. Det er i alle fall mye bedre enn ikke å ha penger i det hele tatt. De som trenger penger, må absolutt vurdere det. 150.000 nordmenn har søkt om disse pengene, sier Åsholt.

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag, brukte justis- og beredskapsminister Monica Mæland, mye av taletiden sin på å vise medfølelse til dem som må vente på penger – og på å takke ansatte i Nav.

– De har jobbet fra kjøkkenbordene sine for å utvikle nye løsninger, for å doble antall dager med omsorgspenger og for alle som venter på dagpenger eller forskudd på dagpenger, sosialhjelp eller rett og slett få svar på det de lurer på, sa Mæland.

Hun påpekte at køene har vært lange.

– Men la meg likevel takke varmt alle ansatte i Nav som gjør alt de kan for å få dette på plass, samtidig som vi selvsagt har veldig stor forståelse for alle som må vente. Mange har vært veldig tålmodige.

Virke tror det bare er begynnelsen

Siden mars har 34 klesbutikker gått konkurs i Norge.

– Jeg er redd vi bare har sett begynnelsen. Klesbransjen står foran store utfordringer framover, sier Bror Stende.

Han er bransjedirektør for faghandel i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

STORE UTFORDRINGER: Bransjedirektør Bror Stende i Virke tror flere klesbutikker vil gå konkurs i tida framover. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Butikkene har to momsterminer til forfall i juni. De skal i tillegg betale ut feriepenger til sine ansatte.

– Med opp i 80 prosent nedgang på salget i mars og april, er det klart at det ikke er så mye penger igjen. Nå skal de i tillegg ut og handle nye varer for neste sesong. Dette går ikke opp. Jeg tror vi dessverre ser at noen enten legger stille og rolig ned, eller går konkurs fremover.