Angrer du på et one night stand? Dette kan være grunnen

At kvinner angrer mer på et one night stand er tidligere vist i en studie fra USA, men forskere ved NTNU ville finne ut om det samme gjaldt i det mer liberale Norge.

263 norske studenter deltok i undersøkelsen, og det viste seg at kvinner angret mer her til lands også.

– Guttene angret mest på at de ikke hadde hatt sex da anledningen bød seg, mens jentene angret mest på å ha hatt et one night stand, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved psykologisk institutt ved NTNU.

Sammen med kollega Mons Bendixen og evolusjonspsykologen David Buss har Kennair gjennomført studien.

Helena sliter med å bli kvitt nattens erobring i episode fire av NRKs nettserie «One night stand». Se episoden under og finn hele serien her.

Fylleangst Du trenger javascript for å se video.

Hvorfor er det slik?

Spørsmålet forskerne deretter stilte seg var hvorfor det var slik. De undersøkte flere mulige forklaringer på angeren, som bekymring for graviditet, kjønnssykdommer, et dårlig rykte og viktigheten av orgasme.

Men ingen av faktorene kunne forklare hvorfor norske kvinner angret mer. De mener svaret derfor må ligge i evolusjonspsykologi.

Leif Edward Ottesen Kennair er en av forskerne bak studien om one night stand. Foto: Nils Heldal / NTNU SVT

Å bringe genene våre videre til neste generasjon er det ultimate, biologiske målet for alle. Men den beste strategien for menn og kvinner er forskjellig.

– Vi tenker at det som forklarer forskjellen mellom kjønnene, er noe så enkelt som at menn har en større fordel knyttet til korttidssex, der mange partnere kan være en fordel, sier Kennair.

Menn kan i teorien få tusenvis av unger, mens kvinner ikke kan få mer enn 10–15. Kvaliteten på partneren som bidrar med barnas gener, blir derfor viktigere for kvinner.

For menn er det slik at jo flere partnere, jo flere muligheter til å føre slekta videre, mens for kvinner så er det ikke samme kvantitetsgevinst. Der er det mer genetisk kvalitet, og evne og interesse til å investere i avkom som teller. Leif Edward Ottesen Kennair

Les også: Går til sexolog før cupfinale og julebord

– Tenker ikke med fornuften

Derfor mener forskerne det er naturlig at kvinner angrer mer på tilfeldig sex med en mann som ikke er en ideell partner.

– Men i et samfunn hvor vi har tilgang på prevensjon, ulike støtteordninger og er mer seksuelt liberale, burde det ikke være annerledes?

– Det er nok slik at når vi velger oss en partner, så tenker vi ikke så mye med fornuften, men kanskje mer med tilbøyelighetene vi har fra evolusjonens side.

– Det må sies at alle jenter angrer ikke, i likhet med at alle gutter ikke angrer på et nei, legger Kennair til.

Student i Trondheim, Jonas, er en av dem som angrer på et one night stand han ikke gjennomførte.

– Det var med ei jente jeg var ganske gira på, så jeg tenkte det var lurt å vente til vi ikke var fulle. Hun fant seg derimot en annen. Så i ettertid har jeg angret for at jeg ikke kjørte på, sier han til NRK.