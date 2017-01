Angrep mot buss i Trondheim

– Det er vanskelig å si 100 prosent hva som har truffet bussen, men det er veldig lite som tyder på at det er blitt avfyrt skudd, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Krimteknikere har vært ute for å sjekke bussen, og fant ikke prosjektiler eller andre spor. Det er heller ikke meldt inn at noen har hørt skudd.

– Vår teori er at det er noe annet som har truffet bussruten.

Politiet tror at det kan være stein som har truffet bussen, men at det ikke var et uhell.

– Det er sannsynlig at det kan være noen som har kastet stein på ruta, men det er tvilsomt blitt brukt skytevåpen, forteller Kimo.