Angrende lommetyv meldte seg

Det var i slutten av 2015 at han sammen med to andre rumenere var på tyveriraid i Midt-Norge. De opererte på kjøpesentre i hele regionen, og stjal som oftest lommebøker fra eldre kvinner. Så reiste de hjem med gevinsten.

14 ofre mellom 68 og 88 år

Mannen er i Sør-Trøndelag tingrett dømt for 14 lommetyverier.

En av dem kom tilbake i 2016 sammen med to nye medsammensvorne. I Trøndelag og i Møre og Romsdal ranet de 13 kvinner og én mann for nær 40.000 kroner. Alle ofrene var mellom 68 og 88 år. Saken ble etterforsket av MVK-teamet (MVK:mobile vinningskriminelle) ved Sentrum politistasjon i Trondheim, skriver Adresseavisen. Hovedmannen (47) ble tatt i Molde, og ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til to års fengsel. En annen rumener (37) ble etter internasjonal etterlysning tatt i Ungarn, og er nå i varetekt.

Ble far - ville gjøre opp for seg

Sistemann (40) i trioen fra 2015 var hjemme i Romania da han fikk se et TV2-program på rumensk nett-TV om etterlyste lommetyver i Norge. Da ringte han politiet og ville melde seg.

– Vi fikk inntrykk av at han angret og ville gjøre opp for seg siden han nettopp hadde blitt far for første gang, sier politiettforsker Øyvind Jørgensen til NRK.

Nå er han dømt til fengsel i ett år og fem måneder.