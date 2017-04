Andrine (19) brukte bilbeltet feil – brakk ryggen

1) Eit vanleg bilbelte skal ligge over barna sine skulder og hoftekam.

2) Beltet skal ikkje leggjast bak ryggen til barnet eller under armen.

3) Sjekk at beltet er godt stramma.

4) Sjekk at det ikkje er tjukke klede, teppe eller anna mellom kroppen og belte.

5) Pass på at beltet ikkje er vridd.

Kilde: Trygg Trafikk