Braugher døydde måndag etter kort tids sjukdom, ifølge pressekontakten hans Jennifer Allen.

Den amerikanske skodespelaren hadde gjennombrotet sitt med «Glory» i 1989, der han spelte saman med Morgan Freeman og Denzel Washington.

Etter dette har han vunne fleire Emmyar, blant anna for rolla si i «Homicide: Life on the Street».

Ifølge nyheitsbyrået Ap skal han ha vore redd for at han berre kom til å få roller som litt surmulande politimenn.

I 2013 fekk han bryna seg på ein sjanger han ikkje hadde vore mykje borti før då han fekk rolla som Captain Raymond Holt i komedien «Brooklyn Nine-Nine». Denne var han med i fram til serien slutta i 2021. I denne perioden vart han nominert til fire Emmy-prisar.

Deadline var fyrst ute med nyheita om at han hadde døydd.

Hyllast av kollegaar

No har fleire av dei han spelte saman med i serien lagt ut hyllester på Instagram.

Terry Crews, som òg er kjent frå seriar og filmar som «Everybody Hates Chris» og «Idiocracy», skriv at han ikkje kan forstå at han ikkje er her lenger.

– Eg føler på ei ære som har fått kjenne deg, fått ledd med deg, jobba med deg og delt åtte nydeleg år med deg, der eg har fått sjå ditt uerstattelege talent. Dette gjer vondt. Du forlét oss for tidleg.

Terry Crews som spelte Seargent Terry Jeffords, seier han ikkje kan skjønne at han allereie er vekke. Faksimile: Skjermbilde / Instagram

Chelsea Peretti som spelte Gina i serien skriv at ho føler seg heldig som har fått vera med på denne reisa saman med han.

– Er det rart at eg òg sørger over kva Captain Holt betydde for Gina? Eg håpte verkeleg at me skulle sjåast igjen, og eg hatar at me ikkje får gjort det.

Chelsea Peretti spelte karakteren Gina i «Brooklyn Nine-Nine», og seier ho saknar han. Faksimile: Skjermdump / Instagram

Viola Davis, kjent frå blant anna «How To Get Away With Murder». skriv at dette knuste hjartet hennar.

– Eg elska kvart minutt eg jobba med deg. Talentet ditt, hjartet ditt, kjærleiken du hadde for familien din og kona di. Du var ein fantastisk mann.

Viola Davis, frå «How to get away with murder», seier ho kjem til å sakne han. Foto: Skjermdump / Instagram

Fleire av dei han har spelt med har òg lagt ut sine helsingar til skodespelaren: