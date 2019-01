Anders (36) fikk hjelp av NAF til å berge elsykkel: – Jeg er litt flau

– Det var rimelig bart på bakken, men så kom jeg over et islag i veien. Jeg hadde kanskje litt for stor fart. Elsykkelen min gled på isen og jeg slo meg ganske kraftig.

Anders Brækken fra Trondheim skulle sykle hjem fra familiebesøk 2. nyttårsdag da han mista grepet på veien. Han var 2,8 mil unna hjemmet og bar på en tung sekk. Elsyklen hadde sluttet å fungere og Anders slo seg i fallet. Å trille sykkelen flere mil var uaktuelt.

– Dimensjonene på sykkelen er så store at jeg ikke får den med meg på bussen eller i en taxi.

Brækken ringte derfor NAF i håp om at de kunne hjelpe.

– Merkelig situasjon

36-åringen sier han er glad for å ha ringt etter hjelp, men synes situasjonen så litt rar ut fra sidelinjen.

– Jeg er litt flau over å ha ringt NAF for å få hjelp til å berge en sykkel, men det var jo nødvendig. Det så litt rart ut med en sykkel på det store lasteplanet.

Brækken ventet i en time før veihjelpen kom. De hadde allerede berget en bil som sto på lasteplanet.

– De kom rett til meg etter å ha berget en annen bil. Det var jo god plass til en sykkel bak, ler Brækken.

– Han som henta meg har ikke vært borti dette før. Men han tok det fint og syntes det var litt artig.

RART SYN: Anders Brækken synes det var litt rart å se en elsykkel på det store lasteplanet. Foto: Anders Brækkan

NAF: – Flere benytter seg av muligheten

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, sier at Brækken ikke er alene om å ha ringt NAF for hjelp med berging av elsykkel.

FLERE BENYTTER VEIHJELP: Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF forteller at hele 79 elsyklister har benyttet seg av veihjelp siden april i fjor. Foto: NAF veihjelp

– Vi har en forsikring for elsykler som flere har benyttet seg av. De fleste som tar ut veihjelp hos oss befinner seg i Oslo-området, men vi har kunder over hele landet.

Forsikringen ble laget i april 2018, og siden den gang har NAF til sammen fått 79 henvendelser fra elsyklister som trenger hjelp. Oslo, Asker og Bærum er «verstingene», med 44 henvendelser siden april i fjor.

Trondheim har hatt åtte, Stavanger seks, Drammen, Fredrikstad og Bergen har hatt fem, Bodø og Tromsø to og Harstad og Ski har kun hatt én hendelse hver siden forsikringen ble laget.

– Punktering er primærårsaken til at folk med elsykkel ringer NAF. Med en tung transportsykkel på 70 kilo, er det ikke enkelt å komme seg videre med tomt batteri, eller med flatt dekk, sier Ryste.

