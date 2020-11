– Rapporten er veldig tydelig. Det går ikke an å lande med de nye redningshelikoptrene på det helikopterdekket vi har i dag, sier direktør på St. Olavs hospital i Trondheim, Grethe Aasved.

Resultatet fra testlandinger med nytt redningshelikopter i fjor høst gjør at det nettopp er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse.

I den nye rapporten som er laget av Safetec på oppdrag fra sykehuset anbefales det å utrede bygging av en helt ny landingsplass på taket ved Forsyningssentret på St. Olavs hospital.

Verre enn fryktet

Aasved sier rapporten er verre enn fryktet. Sykehuset kan ikke beholde det som for kort tid siden ble ansett å være en trygg landingsplass 32 meter over bakken. Den er forsterket for å ta imot nye og tyngre redningshelikoptre.

– Det som er bra er at man har påvist en ny landingsplass som man anbefaler og som bare er noen hundre meter herfra. Det gjør oss jo veldig lettet med tanke på fremtiden, sier Aasved.

I denne ROS-analysen foreslås det 23 tiltak som kan redusere risikoen for gående og syklende på grunn av enorme lufttrykk fra de nye redningshelikoptrene AW101 SAR Queen når de lander og letter.

Ingen i departementet ønsker å kommentere rapporten.

– Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke kommentere en rapport vi ikke har fått, og som ifølge Nawsarh-prosjektet fortsatt er under arbeid, skriver seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten i departementet, Anne Margrete Alværn.

UMULIG Å LANDE: En ny rapport laget for St. Olavs hospital viser at tiltak ikke er nok. Norges nye redningshelikoptre kan ikke lande på landingsplassen der sykehusdirektør Grethe Aasved er på dette bildet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Mener regjeringa må betale

– Hva vil kostnaden være med å bygge ny landingsplass?

– Vi fikk rapporten søndag så vi har ikke regnet på det, men vi snakker om mange hundre millioner kroner, sier Aasved.

Direktøren på St. Olavs hospital er klar på hvem som må betale regninga. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for å legge til rette for landingsplasser for 16 nye redningshelikoptre. Arbeidet er organisert i et eget prosjekt kalt Nawsarh (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters).

Anskaffelsen koster 14 milliarder. Man har hele tiden visst at det ville bli kraftigere rotorvind. Aasved sier regjeringa må ta kostnaden med ny landingsplass på sykehuset i Trondheim.

– Akkurat det er vi jo glad for at prosjektet er veldig tydelig på, at det å kunne ta ned disse redningshelikoptrene dekkes av regjeringen. Det er Nawsarh-prosjektet som dekker alle kostnader knyttet til at man kan ta ned redningshelikoptrene, sier Grethe Aasved.

HER BLIR DET KRAFTIG ROTORVIND: Område ved helikopterlandingsplassen på St. Olavs hospital der det ikke er trygt når nytt redningshelikopter lander, viser ny analyse. Foto: Kartdata fra Kartverket/Safetec

Svært sterk vind fra helikoptre

Dagens Sea King redningshelikopter skal erstattes gradvis de to neste årene. AW101 SAR Queen tas i bruk på Ørlandet i Trøndelag allerede i april neste år. Redningshelikoptret lander 200 ganger i året på St. Olavs hospital. Omtrent annenhver dag.

ROS-analysen gjort på St. Olavs hospital kan få betydning for det videre arbeidet med landingsplasser på norske akuttsykehus. Ei kartlegging NRK nylig har gjennomført viser at det i dag kun er trygt å lande på seks av 21 sykehus der Sea King lander i dag.

På Ullevål sykehus er det planer om å heve dagens landingsplass fra 19 til 31, som på St. Olavs hospital.

På oppdrag fra St. Olavs hospital har Safetec simulert rotorvinden som vil bli fra nye helikoptre. Utsatte steder på bakken kan det bli en vindhastighet som på det meste tilsvarer sterk storm 28.8 meter i sekundet.

Testlanding på St. Olavs hospital 11. september 2019. Rapport ble laget etter noen dager, men sykehusledelsen fikk først se den ved en tilfeldighet i høst. Du trenger javascript for å se video. Testlanding på St. Olavs hospital 11. september 2019. Rapport ble laget etter noen dager, men sykehusledelsen fikk først se den ved en tilfeldighet i høst.

Farlig for folk

Rapporten konkluderer med at det uten tiltak er farlig å være i det utsatte området når redningshelikoptret lander. Landingsplassen er i hjerte av sykehusområdet ved den mest travel gata. Dette står i den nye risiko- og sårbarhetsanalysen:

Uten tiltak vurderes sannsynligheten for at tohjulinger/barnevogn vil blåse over ende som høy. Konsekvensen er vurdert til svært alvorlig.

Løse gjenstander som grus eller greiner og kvister som knekker vil kunne treffe personer som oppholder seg i utsatt sone. Uten tiltak vurderes sannsynligheten for at personer utsettes for skade på grunn av løse gjenstander som høy. Konsekvensen er vurdert til alvorlig, særlig for personer som kanskje ikke kan ta seg for, se eller høre at de er i fare.

Uten tiltak vurderes sannsynligheten for at enkelte personer blåser over ende som høy.

Tiltak ikke nok

I ROS-analysen er det sett på en lang rekke tiltak som kan redusere risikoen for gående og syklende.

Det foreslås skilting og vektere som varsler folk i området. Et annet mulig tiltak er å flytte to bussholdeplasser og sykkelparkeringen. Det kan bygges gelender slik at folk ikke skal falle på grunn av rotorvind. Innflygingsrutiner kan endres. Men ikke noe av dette er godt nok, mener sykehusdirektør Grethe Aasved på St. Olavs hospital.

– Det kan gjøres en del tiltak for å stenge ferdsel her, men det er ikke bærekraftig over tid. Det er umulig å holde dette området uten ferdsel og uten løse gjenstander over tid. De lander tross alt annenhver dag, mener Aasved.

Foreslår å bygge ny landingsplass

I ROS-analysen er det vurdert om dagens landingsplass som er 32 meter over bakken skal heves. Men CDF-simuleringen gjennomført av Safetec viser at det bare har begrenset effekt for vind på bakkenivå å heve helikopterdekket med 10 eller 20 meter. Rotorvinden på bakken vil i så fall bare reduseres med henholdsvis 5 prosent og 10 prosent, viser beregninger.

Nå anbefales å bygge en ny landingsplass for helikopter på Forsyningssentret på St. Olavs hospital. I rapporten pekes det på at problemet med rotorvind i dette området er minimal fordi det er lite ferdsel. Arbeidet med ny landingsplass vil være tidkrevende.

«En helikopterlandingsplass på denne lokasjonen vil sannsynligvis ha vesentlig mindre rotorvindproblematikk fordi dette ikke er et offentlig område og ferdsel rundt forsyningssentret. Det er forventet at behovet for tiltak mot rotorvind vil være vesentlig lavere her sammenlignet med den eksisterende landingsplassen på sykehuset.»

KRAFTIGE VINDKAST: Vindsimulering viser at det i de røde områdene kan bli vindkast som tilsvarer sterk storm når nytt helikopter lander og letter. Foto: Safetec

Fikk ikke resultat fra testlanding

Tida er knapp for St. Olavs hospital. Via omveier fikk sykehusledelsen i høst se en rapport som er laget etter testlandingene med AW101 på sykehuset 11. september 2019. Den er laget bare noen dager etter testlandingene, for over ett år siden.

Helse Midt-Norge ba i høst om en forklaring fra Nawsarh og derfor ble det innkalt til møte der helseregionene var til stede. Funnene etter testlandingene på sykehusene i Bergen og Trondheim var alvorlige.

Under møtet opplyste Nawsarh at alle rapporter, inkludert rapportene fra testlandinger i Bergen og Trondheim, ville samles i en veileder og folder, som vil være Forsvarets offisielle beskrivelse av rotorvind fra AW101. Det går fram i et referat NRK har fått innsyn ifra møtet.

Forsvarer helikopterkjøp

De to første helikoptrene er i drift fra Sola i Stavanger fra i høst. Det har vært store forsinkelser og dette er to år senere enn planlagt da regjeringa undertegnet kontrakten 19. desember i 2013.

Både justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg forsvarte kjøpet av de langt tyngre og større helikoptrene i Stortinget sist onsdag.

– Når innfasingsarbeidet er gjennomført vil beredskapen bli vesentlig forbedret. Målet er at de skal kunne lande ved alle de sykehusene der Sea King i dag lander, eventuelt ved andre steder etter avtale med helseforetakene, sa Mæland fra talerstolen på Stortinget.

Aw101 er et nokså tungt helikopter med totalvekt på 14 tonn. Til sammenligning har Sea King en totalvekt på 9 tonn. På grunn av tyngden gir AW101 et vesentlig høyere lufttrykk nedover enn Sea King.

– Nå er vi i ferd med å innfase de nye redningshelikoptrene. Ennå er ikke landingsforholdene avklart. Det er ganske oppsiktsvekkende. Men det viktigste for folk er at dette fikses og at tryggheten sikres, sa Martin Henriksen (Ap) i Stortingets spørretime sist onsdag.

Dette er de nye redningshelikoptrene Ekspandér faktaboks Regjeringen inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland (nå Leonardo SPA) om levering av 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere seks helikoptre av typen AW101-612.

De nye redningshelikoptrene vil gi mer trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet.

Helikoptrene vil være merkbart raskere, nå vesentlig lengre og ha plass til flere ombord enn dagens Sea King-helikopter.

Søkeegenskaper og mulighet for medisinsk behandling vil vesentlig forbedres.Redningshelikopteret har nye avanserte sensorer som vil gjøre søk- og redningsoppdrag mer effektive.

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for anskaffelsesprosessen og arbeidet er organisert som et eget prosjekt, NAWSARH (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters), som startet i oktober 2011.

Etter grundige vurderinger og tester av de tilbudte helikoptrene, ble AgustaWestland tildelt kontrakten i desember 2013.

Prosjektet omfatter også oppgradering av de seks redningshelikopterbasene Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge samt utbedringer av landingsplasser ved enkelte av landets sykehus. (Kilder: Regjeringen og Forsvaret)