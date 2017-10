Amnesty krever øyeblikkelige tiltak for å stanse utsendelse av Taibeh (18) og familien

I natt kom Amnesty International med en rapport om situasjonen i Afghanistan og følgene for afghanske asylsøkere som blir returnert fra Europa.

Rapporten viser at det har vært en kraftig økning i drap og angrep på sivile i landet.

Norge er blant landene som returnerer flest afghanske asylsøkere, og Amnesty har nå påvist at en av asylsøkerne som ble sendt tilbake er torturert og drept.

Taibeh og familien hennes fra Afghanistan er en av mange som risikerer å bli utvist fra landet.

Når Stortinget åpner mandag vil SV stille spørsmål til regjeringen og be om dokumentasjon som tilsier at Afghanistan er et trygt land å sende mennesker tilbake til.

Krever stans i retur til Afghanistan

Amnestys krever stans i alle utsendelser fra Norge. UDI på sin side mener det er trygt å vende tilbake til Afghanistan.

Søsknene Yasbin og Taibeh kan bli sendt tilbake til Afghanistan. Det er ikke trygt mener Amensty, som krever øyeblikkelig stans i alle utsendelser til landet. Her går søsknene i demonstrasjonstog i Trondheim onsdag. Foto: Hilde Grande/NRK

Politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal, advarer mot situasjonen i landet nå.

– Provinsen Kabul som er stedet som særlig norske myndigheter velger å bruke som trygt fluktalternativ, er den farligste provinsen i Afghanistan. Det er der de fleste hendelsen skjer og det er der det største antallet sivile skades og drepes i Afghanistan i dag.

Tall fra FN viser at det har vært 4000 drepte eller skadde sivilie første halvår i år.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, sier at partiet flere ganger har bedt regjeringen legge frem rapporter som dokumenterer at situasjonen er så trygg som regjeringen hevder.

Taibeh og familien kan bli utvist

Taibeh Abbasi var rørt over støtten hun og familien fikk under demonstrasjonen i Trondheim onsdag. Foto: Hilde Grande / NRK

Taibeh og familien hennes fra Afghanistan kan bli utvist fra landet, etter å ha bodd fem år i Norge.

Onsdag var det stor demonstrasjon og appeller fra torvet i Trondheim fra elever mot at familien sendes ut av landet og tilbake til Afghanistan.

I 2014 ble familiens oppholdstillatelse inndratt, men i fjor fikk de medhold av tingretten i at det var feil. Men staten anket saken, og nylig kom dommen som gir staten medhold.

Familien og deres advokat vurderer nå om de skal anke saken til Høyesterett og det vil skje i løpet av uka..

Amnesty på demonstrasjon

Regionleder i Amnesty, Tove Marie Paasche, var til stede på demonstrasjonen i Trondheim onsdag.

Basert på rapporten som kom fra Amnesty i natt sier hun at det ikke er trygt å sende afghanere tilbake nå.

– Jeg føler veldig med den familien og jeg må si at jeg er skikkelig imponert over elever ved Thora Storm videregående skole som gikk sammen og organiserte denne demonstrasjonen. Amnesty kan ikke gå inn i enkeltsaker. Men det vi sier er at det er helt uforsvarlig å sende tilbake afghanske flyktninger fra Norge og andre land. Det er rett og slett ikke trygt.

– UDI sier det er trygt å vende tilbake til Afghanistan?

– Vi sier at det ikke er trygt, sier Paasche.



