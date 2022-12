Færre klukk-klukk: Nå blir labkylling regna som trygt å spise

Mindre bruk av vann.

Mindre bruk av land.

Færre kyllinger på slakterbenken.

Alt dette lover det amerikanske selskapet Upside Foods at de kan få til med kjøtt som blir produsert i ståltanker.

Og nå har FDA, «etter nøye vurdering» kommet fram til at det er trygt for mennesker å spise det.

– Dette har vært science fiction en del år, så det er en milepæl, sier molekylærbiolog Sigrid Bratlie.

Kjøtt på tank

Lab-produsert kjøtt blir laga av celler fra dyr. Målet er at det skal ligne på vanlig kjøtt i smak og konsistens.

Først blir stamceller henta ut fra dyret, som kylling i tilfellet til Upside. Stamceller ligger og «sover», klare til å vokse. Så blir de plassert i ståltanker.

Der får cellene næring som gjør at de kan begynne å dele seg til muskel- og fettceller. Når de har vokst og blitt til det som ligner på kjøtt, kan det høstes inn og bli brukt i kjøttprodukter.

Stamcelleteknologien som ligger bak brukes til mange ting, forteller Bratlie.

– Man kan omprogrammere celler til å gjøre forskjellige ting. For eksempel medisinsk. Man kan dyrke fram nytt vev til de som trenger det.

Bærekraftig mat

Sissel Rønning jobber som forsker hos Nofima i Ås. Målet deres er å lage bærekraftig mat til alle. Rønning prøver blant annet på å dyrke kjøtt fra muskelceller henta fra kuer i laboratoriet.

– Potensialet er størst når det gjelder storfe, sånn klimamessig. Halvparten av kua går jo ikke til mat, forteller hun.

Samtidig forklarer hun at det kan være enklere å dyrke fram labkjøtt av kylling.

– Grunnen er at når du henter celler fra levende dyr så beholder du egenskaper fra det dyret.

Så cellene til hurtigvoksende kyllingraser kan vokse raskere i labben enn cellene fra kua.

I tillegg er det en diskusjon i miljøet om hvilken «mat» man skal gi cellene. Noen sverger til å bare gi cellene næring fra planter. Men på Nofima jobber de med å bruke rester fra vanlig kjøttproduksjon for å utnytte mer av dyret.

Penger og klima

Mye av forskninga på området foregår i private selskaper med store investorer. Det betyr også at det er mye hemmelighold, og at det er vanskelig å si om labkjøtt kommer til å havne i kjøledisken på Rema eller Kiwi med det første.

– Det kan godt være at dette er nærmere enn jeg veit, for det har vært liten åpenhet rundt hvor langt man har kommet, sier Rønning.

Sigrid Bratlie mener at om vi får labkjøtt i butikken så kan det være en bra ting for miljøet. For folk spiser mer kjøtt over hele verden.

– Sjøl om alle veit at vi bør spise mindre kjøtt og mer planter, så er det ingenting som tyder på at det kommer til å skje.

Først og fremst kan du kanskje få bedre samvittighet over at færre dyr må dø for at du skal bli mett. Og kanskje kan det være bedre for klimaet.

For labkjøtt fiser ikke metan.

Et bord for to?

Det har blitt jobba med å lage kjøtt i laboratoriet i mange år. Allerede i 2013 holdt forskere en pressekonferanse hvor de prøvesmakte en lab-burger. Men det hadde tatt dem tre år, og rundt 3 millioner kroner å få til.

Det er fortsatt en del utfordringer med teknologien.

Blant annet er det veldig dyrt. Derfor planlegger Upside Foods å først starte med å selge dette til fancy restauranter.

– Den neste fasen for oss og industrien er å demonstrere at vi klarer å skalere dette opp, sier Uma Valeti i selskapet til Wired. Det vil ta kanskje fem til femten år.

Han sammen ligner det de driver med nå, med de som starta å lage elektriske biler.

Sigrid Bratlie er enig:

– Det vil nok starte som et luksusprodukt, men sånn er det med nesten all ny teknologi. Så vil prisen gå ned etter hvert.

Men nå har man starta å bygge et industrianlegg i Nederland, så noe er på gang.

Uansett. Før kyllingkjøttet til Upside Foods kommer i en luksusrestaurant i New York eller Austin må selskapet gjennom andre godkjenningsprosesser i USA, skriver Wired.

PS. Hvis du er utålmodig etter å teste dette så kan du reise til Singapore, der har labkjøtt vært godkjent sia 2019.