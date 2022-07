Etter Høyesterett i USA opphevet Roe vs. Wade, en dom som sikrer amerikanere tilgang til abort i alle stater, har det kokt på sosiale medier.

Til lyden av låta Paris av The Chainsmokers poster folk videoer på TikTok hvor de tilbyr andre å komme på besøk til trygge stater og trygge land.

Besøk en gård på den canadiske grensa til Michigan. Lær å strikke i California. Camping i Colorado.

Det er kodeord for abort.

Opphevelsen av dommen betyr at delstatene nå får bestemme selv om det skal være lovlig eller ulovlig å ta en abort.

Flere amerikanere frykter nå at de kan bli urettmessig mistenkt for å ha tatt abort – og at tampongkjøp, googlesøk og tekstmeldinger kan inkriminere dem.

Mensappen kan bli bevismateriale

Flere delstater har allerede gjort abort forbudt. Minst 26 delstater har varslet at de kommer til å stramme inn tilgangen til selvbestemt abort.

I mange stater vil det bli totalforbud. Det betyr at selv ikke voldtekt eller incest vil være grunn nok for å få innvilget en abort. Andre stater tillater abort dersom det er nødvendig for å redde den gravides liv, eller der den gravide har anmeldt et tilfelle av voldtekt eller incest.

Dette er abortstriden i USA Ekspandér faktaboks * USA har ingen formalisert, nasjonal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. I stedet er det en høyesterettsavgjørelse fra 1973 som sikrer kvinners rett til abort. Kjennelsen omtales som «Roe vs. Wade». * En senere kjennelse slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen til 23. eller 24. uke i svangerskapet. I Norge godtas abort bare unntaksvis etter uke 22, og norske kvinner som vil ta abort etter uke 12, må sende søknad til en abortnemnd. * Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden mot abort er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort. * Over tid er abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med mange andre politiske saker i USA. * Meningsmålinger har over tid vist at et flertall i den amerikanske befolkningen ønsker å bevare «Roe vs. Wade». * Tidligere president Donald Trump fikk utnevnt hele tre høyesterettsdommere, og alle disse anses som politisk konservative. Dermed fikk USAs høyesterett et konservativt flertall. * Domstolen jobber for tiden med å vurdere en abortlov som er vedtatt i Mississippi. Den forbyr de aller fleste aborter etter 15. uke i svangerskapet. En kjennelse er ventet i sommer. * Et utkast til kjennelse i Mississippi-saken ble lekket til nyhetsnettstedet Politico og publisert 2. mai. Utkastet tyder på at høyesterett vil godta loven i Mississippi og i praksis oppheve den føderale retten til abort som ble sikret med kjennelsen «Roe vs. Wade». (Kilder: AFP, TT, Washington Post, Guttmacher, NTB)

I delstater hvor abort er ulovlig, kan alle svangerskap som ble avsluttet for tidlig nå potensielt etterforskes som en kriminell handling. Det skriver skribent Jia Tolentino i en kommentar hos New York Times.

Dersom påtalemyndigheten mener at du har abortert med vilje, kan de samle inn opplysninger for å etterforske det potensielle lovbruddet.

Det betyr at data som søkehistorikk, lokasjon, kjøpshistorikk, fordelsprogrammer fra butikker og informasjon fra helseapplikasjoner kan samles inn og føres som bevis.

På TikTok er det mange som gir råd om hvordan kvinner skal beskytte seg selv: Ekspandér faktaboks Hvis du bruker applikasjoner til å spore menstruasjonen din, anbefales du å slette alle data og brukerkontoen din i appen.

Fordelsprogrammer og kundeklubber kan registrere kjøpene dine. Folk rådes derfor til å ikke registrere kjøpene sine når de handler mensprodukter eller graviditetstester.

Du bør betale for disse produktene med kontanter.

Kjøp mensprodukter med ujevne mellomrom, og i ulik kvanta – også når du ikke trenger dem

Be en mannlig bekjent om å handle mensprodukter for deg

Bruk trygge nettlesere og krypter nettet ditt med VPN dersom du må søke opp hvordan du tar abort, eller bestille nødprevensjon eller abortpiller.

Samler informasjon om brukerne

Henrik Lied er teknologirådgiver i NRKBeta. Han forteller at avgjørelsen til Høyesterett åpner for at påtalemyndigheten kan etterforske enhver abort som lovbrudd.

Da kan de beslaglegge i mobiltelefoner, datamaskiner og digitale kontoer for å lete etter informasjon.

– Mange apper samler inn mye informasjon om oss, blant annet din posisjon i svært presis detalj. Slik kan data fra apper for eksempel avsløre hvorvidt en kvinne har besøkt en abortklinikk, forklarer han.

Henrik Lied er teknologirådgiver i NRKBeta. Han forteller at det er relativt vanlig å bruke for eksempel lokasjonsdata i rettssaker i USA. Foto: NRK

Flere apper samler også inn langt mer informasjon enn de egentlig trenger. Meninga med dette er å tilby annonsører og databørser en komplett pakke med informasjon, som gjør det enkelt å lage spissede annonser.

– Men vi vet også at disse dataene brukes av andre aktører, til helt andre formål, sier Lied.

Tidligere i år kunne Vice Motherboard avsløre at et firma spesialisert på lokasjonsdata solgte informasjon om hvem som hadde besøkt ulike amerikanske abortklinikker. Dataene viste hvor personene befant seg før de dro til klinikken, hvor lenge de var på klinikken, og hvor de dro etterpå.

Disse dataene kunne Vice Motherboard kjøpe for 160 amerikanske dollar. Det tilsvarer omtrent 1600 norske kroner.

– Denne informasjonen var enkelt tilgjengelig via kommersielle databørser, forklarer Lied.

STOR ETTERSPØRSEL: Flere ønsker å skaffe seg nødprevensjon som Plan B etter Høyesteretts avgjørelse. Nå har flere sykehus sluttet å dele ut angrepillen. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Brukes ofte i retten

Årsaken til at selskapene selger data, er rett og slett at det er en lønnsom forretningsmodell. Et selskap kan tilby en app gratis til deg som bruker, mot at du godtar at den samler inn data om deg.

I USA er det relativt vanlig å bruke slike data som bevis i straffesaker. Det finnes for eksempel flere tilfeller hvor myndighetene har kjøpt posisjonsdata for å identifisere ulovlige immigranter som krysser grensa fra Mexico. Posisjonsdata fra Google brukes også ofte som bevis i straffesaker.

– USA har langt dårligere personvernslovverk enn vi er vant til her i Norge, så slik data kan man enkelt oppdrive fra de kommersielle databørsene, sier Lied.

Han viser til en sak fra 2012, hvor kjøpshistorikken til en amerikansk tenåring kunne avsløre at hun var gravid.

– Det er sannsynlig at amerikanske myndigheter vil ha den samme tilgangen i abortsaker.

Tilbyr kvinner å komme til Norge

For influenser Martine Halvorsen var det akkurat videoer på sosiale medier som gjorde at hun selv følte hun måtte gjøre noe. Siden Høyesteretts avgjørelse har hun sett et titalls videoer av fortvilte kvinner på sosiale medier.

– Dråpen var da jeg så en video av en 16 år gammel jente som fortalte at hun var utsatt for et overgrep og at hun hadde blitt gravid. Hun satt hysterisk og gråt i bilen utenfor en bensinstasjon og ville heller dø, enn å leve, forteller Halvorsen.

– Sånn kan det ikke være. Sånn skal det ikke være. Og kan jeg hjelpe, så vil jeg det.

VILLE GJØRE NOE: Influenser Martine Halvorsen følte for å gjøre noe etter å ha sett mange videoer av fortvilte kvinner. Foto: Kaja Andreassen

Hun la derfor ut en video på TikTok hvor hun tilbyr personer som trenger en abort å komme til Norge.

Siden da har det haglet inn med tilbakemeldinger.

– Jeg har fått meldinger fra kvinner fra flere steder i verden som takker, sinte meldinger fra noen som synes at abort er det verste i verden og heiarop fra andre som stiller seg bak enhver kvinne der ute som behøver det nå. Og seinere. Helt til denne loven blir endret igjen.

– Sjokkerende og trist

Så langt har hun ikke fått noen forespørsler. Men tilbudet består til alle, uansett hvor de kommer fra.

– Dette er sjokkerende og trist, for enhver jente og kvinne som nå blir nektet abort, for historien og for likestilling. Jeg er redd dette ikke vil føre til færre aborter, men til farligere aborter. I verste fall med grusomme konsekvenser, sier Halvorsen.

Hun viser til at mange amerikanere har brukt argumentet «min kropp, mitt valg», når det gjelder vaksiner.

– Det er skremmende at det åpenbart ikke gjelder kvinnekroppen. Enkelte steder i USA gir en voldtekt nå fem år i fengsel, og en abort 15 år i fengsel. Hvilke signaler sender egentlig dette?, spør hun retorisk.

Frykter flere innstramminger

Per nå vil ikke en gravid person som tar abort kunne straffes. Derimot kan de som hjelper personen med å ta abort straffeforfølges. Flere frykter likevel at disse lovene også vil strammes inn, og at gravide kvinner dermed kan siktes for drap.

Inntil videre er det ingen lover som forbyr noen fra å reise til en annen stat for å ta abort. Flere konservative politikere ønsker å gjøre noe med det.

Jennifer Lincoln er en amerikansk gynekolog med over 2,8 millioner følgere på TikTok. Hun står bak nettstedet Three For Freedom, en ressursportal for prevensjon, nødprevensjon og abort.

Hun er en av mange som nå venter videre innstramminger i lovverket.

– Ingen av oss vet hva som skjer videre, men de av oss som følger med vet at flere restriksjoner kommer: nødprevensjon, spiral, hormonell prevensjon, lover som dikterer hva som kan gjøres med IVF, og så videre, sier hun i en video på TikTok.

– Hormonspiraler er ikke forbudt ennå. De går etter dem nese gang. De vil si at de forårsaker aborter. Det gjør de ikke. Men hvis du vurderer å skaffe deg en, så er nå et godt tidspunkt.

NRK har vært i kontakt med Jennifer Lincoln, som ikke har tid til å stille til intervju.