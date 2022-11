Helseplattformen: Amerikansk leverandør har flydd inn 300 eksperter for å bistå

Det har storma mye rundt det nye journalsystemet Helseplattformen det siste halvåret. Mange helsearbeidere har krevd at innføringa må stoppes, men fra natt til lørdag er det ingen vei tilbake for St. Olavs hospital og seks trønderske kommuner.

– Vi er forberedt, men vi er spente. Jeg er jo bekymra, som alle andre har vært, sier Magnus Amdam.

Han er lege ved akuttmottaket på St. Olavs hospital, og ledende superbruker av Helseplattformen for legene på hans avdeling.

IT-systemet, med en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner, er designa etter prinsippet «én pasient – én journal».

Målet er at alle deler av helsevesenet skal kunne bruke det samme systemet, slik at all pasientinformasjon umiddelbart er tilgjengelig hos både fastlege, sjukeheim og sjukehus samtidig.

Helsetjenestene i Trondheim kommune tok i bruk journalsystemet allerede i mai, og siden den gang har spesielt legevaktleger ytra fortvilelse over et system de mener er treigt, innvikla og simpelthen ikke godt nok.

St. Olavs hospital skulle egentlig også ha vært med på utrullinga i mai, men utsatte i siste liten fordi de ikke så det som forsvarlig og ikke var klare.

Det er de imidlertid nå, sier sjukehusdirektør Grethe Aasved. Hun skal selv være på plass på St. Olav når Helseplattformen skrus på klokka tre i natt.

– Det blir kjempespennende. Jeg er ikke så spent på systemet som sådan lenger, for vet nå veldig godt hva vi får og hva vi har øvd i, sier Aasved.

– Det kanskje mest spennende er jo når man trykker på knappen, om de faktisk virker! At de systemene som skal være nede er nede, og at Helseplattformen er oppe.

Sjukehusdirektør Grethe Aasved er svært spent på hvordan Helseplattformen kommer til å fungere ved St. Olavs hospital. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Stiller sterkt på grunn av uro

Sjukehusdirektøren forteller at de har forberedt seg med ekstra høy bemanning gjennom helga. I tillegg har den amerikanske leverandøren av IT-systemet, Epic, flydd inn om lag 300 eksperter for å bistå i utrullinga de første to ukene.

Rundt 200 av disse kommer fra USA, mens resten flys inn fra Bristol.

– Det vil være en hær av ansatte til å bistå ved St. Olavs og i kommunene som går live. De vil gå med vester på sjukehuset slik at helsepersonell som trenger hjelp kan tilkalle dem, sier implementation executive i Epic, Kate Cubick, til Dagens Medisin.

Ansvarlig for forberedelse i Helseplattformen, Trude Basso, sier at det er vanlig at Epic stiller mannsterke når man innfører et system.

– Men at de kommer med så mange ressurser som også skal bistå ute i avdelingene, er ikke så vanlig, sier hun.

– Det har vel litt sammenheng med at det har vært mye uro, som gjør at viljen til å tilrettelegge og vise at man får dette til, blir sterkere. For helsepersonellet betyr det at de har muligheten til å få hjelp raskere.

Trude Basso i Helseplattformen sier de er godt forberedt nå, og at det er en positiv stemning før utrullinga. Foto: Morten Andersen / NRK

Basso sier at det er forventa at det vil dukke opp feil og utfordringer i starten – nøyaktig hva vet man ikke før systemet er i gang, og ting vil da bli tatt tak i fortløpende.

– Vi har nå gjort så godt vi kan, og både på St. Olav og i kommunene er de godt forberedt. Det blei gjennomført en generalprøve i kommunene for noen uker sia, og det gikk fint, så satser vi på at det skal gå bra nå også.

Trippelsystem fra midnatt

I første omgang er det 700.000 personer i Midt-Norge dette systemet vil gjelde for.

Utover St. Olavs, skal Helseplattformen rulles ut i kommunene Os, Røros, Holtålen, Indre Fosen, Åfjord og Ørland.

Lokal innføringsleder for de tre sistnevnte kommunene, Tove Penna Steen, gleder seg.

– Nå har vi jobba for dette så lenge, så det skal bli utrolig artig å få ta i bruk det som vi har venta på, sier hun.

– Vi tror dette blir bra, og at det vil gi innbyggerne en mer sammenhengende helsetjeneste. Det blir spennende å våkne i morgen og se om alt vi har jobba for, fungerer.

I kommunene på Fosen gleder de seg til å ta Helseplattformen i bruk, sier Tove Penna Steen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Spenninga er til å ta og føle på også ved St. Olavs hospital.

– Jeg har litt forskjellige følelser, egentlig. Vi har vært forberedt på det ei god stund, og nå kommer det, så vi må bare hive oss ut i det, sier akuttsjukepleier Ida Grimstad.

Akuttlege Magnus Amdam understreker at de ikke kommer til å slippe det gamle systemet før de er sikre på at det er trygt.

– Vi kjører trippelsystem fra midnatt av – gammelt system, nytt system og papir. Ingenting blir skrudd av før vi vet at nysystemet fungerer.