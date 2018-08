En mann i 60-årene ble 9. august klemt i hjel da han lå under bilen sin og arbeidet. Han hadde ifølge politiet kun brukt jekk, og døde etter at den sviktet.

Ulykken beviser hvor viktig det er å sikre bilen ordentlig, fastslår etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Leif Gundersen. I hans nedslagsfelt har det vært tre tilsvarende dødsulykker siden 2012.

– Hvis du under slikt arbeid kun bruker jekk og den glipper, er du ferdig. Det som kan redde deg, er om noen i nærheten løfter bilen med en gang, sier Gundersen.

En opptelling av nyhetshendelser som NRK har gjort, viser at fem nordmenn er blitt skadet og åtte drept på lignende vis de siste 10 årene.

Vi får ikke lov til å koble opp en stikkontakt selv. Å skru på bremser og hjul er derimot fritt frem. Rune Wang-Henrichsen

– Alltid bruk støttebukk

Folk trenger ikke forholde seg til regler når de skal skru på bilen sin. Det er rart, synes Agnar Solem, teknisk leder og servicesjef ved Maskinagentur i Trondheim.

En vanlig personbil veier mellom 1,2 og 1,5 tonn. Agnar Solem understreker viktigheten av å bruke støttebukk under bilmekking, som vist på bildet, og sørge for at underlaget er solid. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Han er utdannet bilmekaniker med 30 års fartstid i bilbransjen, og har mange ganger vært i kontakt med folk som har skadet seg selv eller bilen som følge av eget arbeid.

Solems inntrykk er at folk flest enten ikke vet, eller bryr seg, om hvor risikabelt bilmekking kan være.

– Når du skal skifte dekk holder det som regel med jekk, men så fort du skal legge deg under bilen er det vesentlig å sikre med støttebukk. Noe annet er uakseptabelt.

Solem legger til at du må løfte bilen på et solid underlag, fordi jekk og støttebukk kan synke ned i myk grunn, som for eksempel gress.

Agnar Solem er stadig i kontakt med folk som har skadet seg som følge av arbeid på bil. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Etterlyser regler for bilmekking

Solem har sett flere eksempler på det han kaller livsfarlig mekking. Et av de verste har han dokumentert med et bilde på mobiltelefonen.

– En mann hadde løftet bilen med kjetting på løftefestet til en traktor, før han la seg under for å skru. Slikt er ikke trygt, sier Solem.

Jekk holder til dekkskift, men så fort du skal under bilen, må du bruke støttebukk, forklarer Agnar Solem. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Styreleder i Trøndelag bilbransjeforening og kjedeleder i Nardo bil-gruppen, Rune Wang-Henrichsen, påpeker at mange hobbymekanikere er svært dyktige. Men på grunn av de mange unntakene, etterlyser han regler privatpersoner må forholde seg til.

– Vi får ikke lov til å koble opp en stikkontakt selv. Å skru på bremser og hjul er derimot fritt frem. Ideelt sett burde vi hatt regler som forbød arbeid med bil under usikre forhold, sier Wang-Henrichsen.

Kan være farlig for andre trafikanter

– Sier du dette fordi dere ønsker mer jobb for verkstedene?

– Vi vil selvsagt ha jobb, men dette sier jeg først og fremst på grunn av sikkerhet. Det kan fort gå galt når privatpersoner skrur på egen hånd. De kan dessuten skade andre. Med jevne mellomrom kommer folk hit etter at hjulet har falt av. Det ville ikke skjedd hvis de visste hva de holdt på med.

Wang-Henrichsen påpeker at arbeid på bil er risikabelt også for profesjonelle. Økt sikkerhet er én av grunnene til at Nardo bil for halvannet år siden investerte 25 millioner kroner i et nytt konsept ved fem av åtte verksteder:

– Konseptet går ut på at det alltid er to mekanikere som jobber på én bil. De ansatte sier de føler seg sikrere.