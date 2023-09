Rett før klokka 04 blei ein mann i slutten av tenåra slått ned i Gaubekveita.

Vedkommande blei frakta med ambulanse til St. Olavs hospital, og situasjonen er uavklart.

– Utifrå beskrivingar kan det tyde på at gjerningspersonen er ein ung mann, men det skal også ha vore fleire andre til stades seier Bente Bøklepp, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Den mistenkte og fleire andre skal ha forlate åstaden etter hendinga, ifølge vitne på staden.

– Me ber om at gjerningspersonen og dei som var saman med han, tar kontakt med politiet, seier Bøklepp.

Politiet ber alle som har vore i området rundt Gaubekveita, Fjordgata og Carl Johans gate i Trondheim sentrum tar kontakt. Foto: Bjarte Johansen / NRK

Det er for tidleg å seie noko om relasjonen mellom dei to involverte.

Ønsker tips frå alle som var i området

Bøklepp seier politiet er i gang med etterforsking og ønsker informasjon om valdshendinga.

Politiet ber gjerningspersonen og vitne ta kontakt så fort som mogeleg på telefonnummer 73 48 94 00 eller via tips.politiet.no/trondelag.

– Me ønsker at alle som har vore i området Gaubekveita, Fjordgata og Carl Johans gate, pluss/minus klokka fire i natt tar kontakt med politiet.

Politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt ber gjerningspersonen og vitne ta kontakt med politiet. Foto: Grete Thobroe / NRK

Bøklepp ber også eventuelle vitne om å ikkje avgjere sjølve om opplysinga dei sit på er viktig eller ikkje.

– Om dei ikkje har sett noko også så ønsker me gjerne at dei tar kontakt, for å få kartlagd bevegelsar i området.

Det skal også ha vore krangling i Carl Johans gate i forkant av valdshendinga, som politiet også ønsker informasjon om frå vitne.