Politiet vart tysdag kl. 19 varsla om slagsmål med fleire involverte i Fosslia i Stjørdal.

Seinare på kvelden vart ein person pågripen. Han vart sikta for kroppsskade.

Mannen i 20-åra som vart utsett for vald, er innlagt på St. Olavs hospital, og tilstanden er opplyst å vere stabil. Politiet opplyste tysdag at vedkommande var alvorleg skadd.

Personen vil bli avhøyrt så snart tilstanden hans gjer det mogleg.

Det opplyser politiet i Trøndelag i ei pressemelding onsdag føremiddag.

Sikta i fleire saker

Politiet opplyser at mannen i 20-åra som er pågripen, er sikta for fleire forhold den siste tida.

I forbindelse med ei hending i Trondheim søndag 17. april, der ein person skal ha forsøkt å true til seg ein bil, er mannen sikta for fridomsrøving, skadeverk og vald mot ein offentleg tenestemann.

– Eg såg ikkje sjølve kapringa, men eg såg konfrontasjonen mellom mannen og politiet. Mannen kasta stein på bilen, fortel eit vitne til NRK.

Personen er også sikta for å ugrunna ha skaffa seg tilgang til ein bustad i Steinkjer natt til tysdag 19. april. Der la han seg i ei seng for å sove.

– Politiet tar desse sakene svært alvorleg og vil attrå mannen varetektsfengsla på grunn av fare for gjentaking, seier politiadvokat Berit Foss Presthus i pressemeldinga.

STJØRDAL: Politiet gjorde undersøkingar på åstaden tysdag kveld. Foto: Bjarte Johannnesen / NRK

Ber om fire veker varetektsfengsling

Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkingar og gjennomført ei rekke avhøyr for å klarlegge hendingsgangen.

Klokka 10 onsdag vart det gjennomført avhøyr av den sikta, som også er ein mann i 20-åra.

– Det er ingen kjent relasjon mellom dei to involverte, opplyste politiadvokat Johanne Fjesme Nakrem i Trøndelag politidistrikt onsdag morgon.

Den sikta vil bli framstilt for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett onsdag kl. 13. Politiet vil be om fire veker for mannen.