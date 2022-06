Fem behandlere felt for ulovlige allergi-reklamer

– Vi har sett påstander om at behandlingen kan forebygge pollenallergi, at man kan bli allergifri, sier Nina Elise Dietzel.

Hun er seksjonssjef i Forbrukertilsynet, som tidligere i juni felte fem aktører.

Pollensesongen er i full gang. Nå er det moderat til kraftig spredning av gresspollen flere steder i Norge. Mange er svært plaget, og opplever redusert arbeidskapasitet og svekket livskvalitet i sesongen.

Over en million nordmenn sliter med pollenallergi. Reklamene er rettet mot blant andre disse.

– Vi fant et spesielt grovt tilfelle. Der omtales homøopati som en form for vaksine mot allergi. Alt dette er effektpåstander som er i strid med regelverket for markedsføring av alternativ behandling, forklarer Dietzel.

Straffen? Behandlerne må fjerne reklamene ...

Advarsel til de som ønsker barn

Det er strenge regler for hvordan alternative behandlere kan markedsføre det de driver med. Grunnen er at slik behandling stort sett mangler vitenskapelig støtte.

Nina Elise Dietzel, seksjonssjef i Forbrukertilsynet. Foto: Dag Jenssen / Forbrukertilsynet

– Det er lov å omtale at man tilbyr behandling for konkrete sykdommer og lidelser. Men det er ikke på noen måte lov å påstå at behandlingen vil ha effekt mot konkrete sykdommer eller lidelser, sier Dietzel.

Behandlerne har heller ikke lov til å undergrave eller svekke tilliten til den ordinære helsetjenesten.

Én av de som er felt, påsto at antihistaminer – som er sentralt i vitenskapelig dokumentert behandling av allergi – ikke er bra for de som vil ha barn.

Påstand om sædkvalitet

Bildet kommer fra Frøyaklinikken i Oslo. På nettsidene står det at de er spesialisert på ufrivillig barnløshet og behandler dette med blant annet akupunktur, homøopati, soneterapi og urter.

Bildet ble postet på Instagram med følende tekst til:

«Er du allergisk og tar antihistaminer? Da kan det føre til redusert sædkvalitet. Mulig det også kan være uheldig for kvinner å ta det også».

Videre oppfordret de til heller å oppsøke en akupunktør eller homøopat.

Foto: Skjermdump

Anette Heggemsnes sier intensjonen ikke var å svekke tilliten til den ordinære helsetjenesten.

– Dette var en enkel post på sosiale medier hvor vi ser at vi burde ha brukt mer tid på språkbruken og formen i posten, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun viser til en japansk casestudie fra 2006. Forskerne kom frem til at to menn kan ha blitt infertile som følger av allergimedisin. En argentinsk dyrestudie antar det samme.

Astma- og allergiforbundet mener det er spekulativt å konkludere på så tynt grunnlag.

Når det gjelder vaksine-påstanden, svarer Heggemsnes at de kunne ha ordlagt seg annerledes.

– Vi ønsker også å understreke at vi på klinikken jobber med ufrivillig barnløshet, og at vi ikke behandler allergi. Dermed var Instagram-posten mer ment som en generell opplysning.

Posten er fjernet.

– Det var uheldig og noe vi selvsagt tar til etterretning i vår fremtidige kommunikasjon.

Koblet allergi til energi i leveren

Soneterapeut Britt Marion Sørensen ved Gofoten Raufoss, ble felt for en Instagram-post hun innledet slik:

«Allergier? Da er det viktig at energien i leveren flyter balansert».

Videre skrev de at det er anbefalt å starte forebygging av allergier tidlig.

Sørensen ble paff da hun fikk en telefon om fellelsen.

– Jeg ville få ut hva jeg driver med, og følte meg trygg på dette. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger fra de jeg har behandlet. Og jeg har følt på det selv, sier hun til NRK.

Det var Astma- og allergiforbundet som klaget inn behandlerne. Sørensen mener de bør lese seg opp på hva leverorganet gjør. Samtidig beklager hun feil markedsføring.

– Jeg har slettet det jeg skrev, lagt meg flat og beklaget.

Foto: Skjermdump

Skrev at akupunktur er beste metode

Også akupunktør Vivianne Cantin, driver av Akupunktur Cantin i Moss, legger seg flat.

– Jeg synes det var ubehagelig å bli felt. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg er veldig lei for at jeg har sagt ting jeg ikke har rett til å si, og kommer til å bli mer forsiktig, sier hun til NRK.

Klinikken ble felt for en Instagram-post. Under et bilde av bjørk, sto det om forebygging av pollenallergi. Og at akupunktur er «den beste og bivirkningsfrie måten».

Foto: Skjermdump

Etter fellelsen er teksten endret.

– Jeg trodde det var lov å bruke ordet «forebygge». Jeg synes det er vanskelig å vite akkurat hvilken ordlyd jeg kan bruke, så jeg har slettet veldig, veldig mye. Ut fra hva jeg har forstått, kan jeg kanskje si at jeg behandler allergi – men ingenting om effekt.

Frisksenteret i Ålesund påsto på nettsidene sine at en kan bli allergifri med akupunktur.

Foto: Skjermdump

De sluttet nettopp å tilby akupunktur, uavhengig av tilsynet. Teksten er fjernet fra nettsidene.

Den femte behandleren som ble felt, er Mona S. Anderssen ved klinikken Bowen Tid i Lillestrøm.

Foto: Skjermdump

I Instagram-innlegget sto det at terapien kan påvirke nervesystemets funksjon, øke «vagaltonen», slik at immunsystemet ikke ser på pollen som en inntrenger i kroppen.

Ifølge Astma- og allergiforbundet er det å blande inn nervesystemet i allergibehandling vanskelig å forstå ut fra det som finnes av dokumentasjon.

– Markedsføringen er rettet opp i og saken er avsluttet hos Forbrukertilsynet, skriver hun i en melding til NRK.

Bekymret for at folk ser bort fra legeråd

Anna Bistrup forklarer hvorfor Astma- og allergiforbundet klaget inn de alternative behandlerne:

– Å ha aktører som tilbyr behandling og medisiner som ikke har effekt, er veldig problematisk. Både for de som er plaget med allergi, men også samfunnsøkonomisk ved at folk tar behandling som ikke virker.

Anna Bistrup, helserådgiver i Astma- og allergiforbundet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Forbundet er spesielt kritiske til de som fraråder folk å følge råd fra leger. Ifølge Bistrup er det viktig at allergikere får riktig behandling for å forebygge langvarige helseplager.

– Pollenallergikere som puster inn pollen på våren har en forhøyet risiko for utvikling av blant annet allergisk astma, sier Bistrup.

De som er felt har altså fått pålegg om å fjerne den ulovlige markedsføringen.

– Hvis det ikke skjer, kan tonen bli strengere. Brudd på regelverket kan i ytterste konsekvens medføre tvangsmulkt. Men de aller fleste saker løser seg ved at vi påpeker hva som må justeres, og at det ryddes opp uten bruk av økonomiske sanksjoner, sier Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet.