Stor mangel på arbeidskraft – her kan de ha funnet løsningen

Rundt om i hele Norge skriker nærmest næringslivet etter mer arbeidskraft. Det gjør de også i Nærøysund, som er landets største oppdrettskommune.

De siste årene har derfor bedrifter og kommunen samarbeidet om å gi alle ungdommer tilbud om sommerjobb. Har ikke den ene bedriften plass, så tar de kontakt med andre for å høre. På den måten er de aller fleste sikret sommerjobb.

– Det er kjempeviktig for rekrutteringen til regionen vår. Får ungdommene en god start på arbeidslivet, er det større sjanse for at de kommer tilbake når de er ferdig utdannet. Det sier personalsjef Frode Lauritzen hos oppdrettsselskapet SinkabergHansen.

For næringslivet har nemlig spurt ungdommene om hva som skal til for at de vil jobbe i den trønderske kommunen når de blir voksne.

Og svaret var krystallklart; nemlig sommerjobb.

Næringslivet i Nærøysund får økonomisk støtte fra kommunen til å ansette så mange ungdommer som mulig i sommer. Foto: Espen Sandmo / NRK

80 jobber i fabrikken

I sommer er 120 ungdommer i arbeid for SinkabergHansen. 80 av dem jobber i det store lakseslakteriet på Marøya utenfor tettstedet Rørvik.

Her passerer tonnevis av laks gjennom fabrikken hver eneste dag.

– Det er artig og interessant å jobbe her. Noen ganger kan det bli litt ensformig, men vi tjener gode penger og trives, sier 15 år gamle Emil Andreas Andersen.

Jevngamle Oline Myhre har også sin første sommerjobb inne i laksefabrikken.

– Vennene mine som er eldre har framsnakket denne jobben. Og jeg synes det er artig å sløye fisk, selv om det er litt grisete, ler hun.

Begge ungdommene ser for seg ei yrkesframtid på sjøen.

– Da er det en god attest å ha med seg, mener Emil.

15 år gamle Oline Myhre trives med å sløye laks inne i fabrikken på Marøya. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Godt initiativ

Flere andre norske kommuner tilbyr også sommerjobber til ungdommer, men få gjør det på samme måte som i Nærøysund.

Næringslivets Hovedorganisasjon setter pris på initiativet fra bedriftene i trønderkommunen.

– Dette er et prisverdig og godt initiativ. Det å få en fot innenfor arbeidslivet tidlig, er viktig for feriebudsjettet. Men også når du skal søke jobb senere i livet. I mange bransjer er tidligere arbeidserfaring og fravær i skolen noe av det første en arbeidsgiver ser på.

Det sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO til NRK. Hun mener dette er et eksempel til etterfølgelse for mange andre.

– Næringslivet landet rundt trenger folk, og mange ønsker å tiltrekke seg unge arbeidstakere hver eneste sommer. For mange er dette en langsiktig investering i fremtidig, fast arbeidskraft, fortsetter Hauglie.

Les også: Bønder mener utlendinger i åkeren gir bedre smittevern enn norsk ungdom

– Tar viktige grep

Også NAV mener næringslivet i Nærøysund gjør mye riktig.

– SinkabergHansen og næringslivet i Nærøysund tar viktige grep som kan være med å sikre dem arbeidskraft i årene fremover. Allerede i dag sliter mange virksomheter med å få tak i arbeidskraften og kompetansen de trenger.

– Gjennom å ta inn ungdommene i sommerjobb, får de kunnskap om mulighetene som finnes lokalt, samtidig som de får viktig erfaring. Samarbeid på tvers er et godt tiltak for å vise spennet i lokalt arbeidsliv, og samtidig vise at de vil satse på dem i framtida, mener samfunnsdirektør Jan Arve Strand i NAV Trøndelag.

NHO-direktør Anniken Hauglie mener næringslivet i Nærøysund gjør mye riktig i forhold til rekruttering av framtidig arbeidskraft. Foto: Hallvard Norum / NRK

Mangler arbeidskraft

SinkabergHansen selger oppdrettslaks for rundt 3 milliarder kroner i år. Næringa går godt, og framtida ser lys ut. Men det er utfordrende å få på plass stabil og sikker arbeidskraft i kystkommunen.

– Prognosene framover er helt tydelige. Vi trenger flere arbeidsfolk i hele regionen vår. Da tenker vi det er enklest å rekruttere ungdommer som kjenner oss fra før, sier Frode Lauritzen.

Å jobbe i selskapet er populært blant ungdommene. I år var det 200 som søkte sommerjobb som ikke fikk plass.

Personalsjef Frode Lauritzen i SinkabergHansen opplever stor interesse fra ungdom som vil jobbe i selskapet. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Det smerter å måtte si nei til 200 ungdommer. Men da tar vi kontakt med andre bedrifter i regionen. I et tett samarbeid med dem, tror jeg alle sammen til slutt får et tilbud, sier Lauritzen.

Og han er ganske sikker på at det unike samarbeidet innen næringslivet i regionen vil betale seg.

– Ja, helt klart. Vi ser det allerede. Mange flere unge kommer tilbake og vil jobbe i en av bedriftene etter endt utdanning. Så vi er ganske sikre på å lykkes, sier Frode Lauritzen.