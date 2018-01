Foreldrene fikk beskjed på SMS torsdag morgen om at alle de seks skolebussene er innstilte. Rett før klokka 10.00 meldte ATB at alle skolerutene innstilles resten av dagen på grunn av føret.

– Det er ikke heldig, men bussene innstilles på grunn av sikkerheten. Det er ikke forsvarlig å kjøre når det er så glatt, sier Grethe Oppsal, avdelingsdirektør for kommunikasjon og drift i ATB.

– Vi har vært i kontakt med Statens vegvesen som er ansvarlig for at det skal bli strødd. Det har vært glatt i flere dager på Hitra. Det er ikke alltid like lett å forutsi hvordan føret blir. Så må det gjøres tiltak slik at det blir framkommelig, sier hun.

Rutebussene på hovedveiene går til oppsatte tider på Hitra, opplyser Boreal buss til NRK. Hjemkjøringen fra Strand skole går som vanlig.

TOMT PÅ SKOLEN: Ludvik Kristoffer Hestnes (14), Kine Reksen (14) og Anfal El Yamani Haida (14) fikk ordnet seg bilskyss til skolen. De var blant de få elevene som var på Fillan skole på Hitra i dag. Foto: PETTER VIDAR VÅGSVÆR

Kun noen få elever på skolen

160 elever fra 1. til 10. klasse ved Fillan skole på Hitra skulle vært med skolebussene som er innstilte. Bare noen få elever kom seg på skolen, de fikk sitte på med naboer eller andre bekjente.

– Jeg sendte meldinger til alle jeg kjente. Til slutt fikk jeg ordnet meg en bil som jeg kunne sitte på med. Planen er å sitte på med mormor hjem, sier Ludvik Kristoffer Hestnes (14).

– Det er litt kjedelig i dag, siden vennene mine ikke er her i dag, sier Anfal El Yamani Haida (14).

Rektor ved Fillan skole synes det er synd at elevene må være hjemme på grunn av veiforholdene.

– Det er kjempebeklagelig. Det er veldig glatte veier, og det er veivedlikeholdet det må gjøres noe med. De strør, men så fryser det på, sier rektor Hege Østmark.

BERGINGSBIL: Både bergingsbil og politi måtte ut på veiene på Hitra i dag på grunn av det glatte føret. Foto: PETTER VIDAR VÅGSVÆR

Glatt i hele Trøndelag

Vegtrafikksentralen har sendt ut alt av mannskaper i regionen på grunn av glatte veier i hele Trøndelag.

Det er vanskelige kjøreforhold på både hoved- og sideveier i Trøndelag på grunn av regn som fryser på bakken. Vegtrafikksentralen oppfordrer bilister til å kjøre etter forholdene.

Et vogntog har siden torsdag morgen stått på tvers og sperret fylkesvei 17 mellom Kongsmoen og Foldereid. Ifølge NRKs reporter på stedet er det ikke strødd på veien, og det er ekstremt glatt føre.