Alle grunneiere som bor i rød sone ved flyplassen, får tilbud om innløsning

Dert skiver Forsvarsbygg i en pressemelding.

– Støykartet viser at det er 176 boliger i rød støysone. Men det er reguleringsbestemmelsene som avgjør hvorvidt vi skal tilby innløsning. I henhold til reguleringsplanens bestemmelser skal de tilbys innløsning der det er over 62 desibel utenfor fasaden på et boligrom. Derfor må vi detaljprosjektere hver bolig. Forsvarsbygg ønsker at det skal være minst mulig usikkerhet rundt dette. Derfor bekrefter vi at samtlige 176 boliger i rød støysone vil bli tilbudt innløst, sier direktør Olaf Dobloug direktør i Forsvarsbygg kampflybase i pressemeldingen.

Innløsning er en frivillig ordning, og det er mulig å fortsette å bo dersom en ønsker det.

– Dersom tilbud om kjøp avslås, skal forurensningsforskriftens krav til innendørs støy overholdes. Boligen vil da bli undersøkt for behov for støytiltak. Velger boligeier å heller støyisolere boligen, vil en følge normal prosess for støytiltak med befaringer og beregninger utført av Multiconsult, heter det i pressemeldingen fra Forsvarsbygg.