Alfred Johansson er ny RBK-trener

NRK erfarte tidligere i dag at Alfred Johansson (33) blir RBKs nye trener. Torsdag ettermiddag bekreftet ballklubben signeringen.

– Det kjennes veldig bra at det endelig er på plass. Jeg opplever at det har vært en veldig bra prosess der vi har kunne prate igjennom saker og ting grundig. Til slutt ble følelsen forsterket av at det er en veldig bra «match».

Det sier den nye hovedtreneren på pressekonferansen på Lerkendal torsdag kveld. Svensken har tidligere vært trener for juniorlaget til FC København.

Hvem som blir med som assistenttrener er enda usikkert.

Alfred Johansson har signet treårskontrakt med RBK. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Det har lenge vært spekulert i hvem som blir klubbens nye hovedtrener.

– Det er fantastisk at det er så stor interesse rundt klubben. Jeg kommer fra et miljø der det er store ambisjoner og der det er store forventninger og mye interesse. Det er den type miljø jeg trives å være i, så det ser jeg frem til, sier han.

Kjempetalent

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen er godt fornøyd med å ha fått på plass avtalen med Johansson.

– Det er en kandidat vi ser veldig frem til å samarbeide med, og han har veldig mye som samstemmer med det klubben ønsker å oppnå fremover nå.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen er glad for signeringen av den svenske treneren. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Vi har hatt veldig fokus på at klubben skal ha mer selvstyring med tanke på uttrykk og identitet, og det passer veldig godt med den type fotball han spiller, sier styrelederen.

Kilder NRK har snakket med, beskriver den unge treneren som et kjempetalent.

– Får RBK Johansson, har de sikret seg en av Skandinavias mest spennende trenertalenter, sier en kilde til NRK.

Dette er Alfred Johansson Ekspander/minimer faktaboks Alder: 33 år

33 år Nasjonalitet: Sverige

Sverige Trenererfaring: Enköping (ungdomsavdeling), Djurgården (ungdomsavdeling), FC København U14, AIK U17, FC København U17 og FC København U19.

Enköping (ungdomsavdeling), Djurgården (ungdomsavdeling), FC København U14, AIK U17, FC København U17 og FC København U19. Aktuell: Rosenborgs nye hovedtrener - signert en kontrakt som strekker seg ut 2026-sesongen. Kilde: RBK.no, Wikipedia

Daglig leder i RBK, Tore Bjørseth Berdal, har ikke svart på NRKs henvendelse.

– Ekstremt spennende

– Det er rett og slett en ekstremt spennende ansettelse Rosenborg har gjort nå. 33 år og skal ta over Norges største klubb, uten annen erfaring enn fra junior-fotball. Det er modig, men samtidig veldig offensivt.

Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Han tror det er en god mulighet for klubben å hente inn Johansson nå.

– Dette kan være muligheten man har til å få den neste store treneren. Så det kan være lurt å ta han nå, før han blir for god til at norske klubber kan hente han.

Løkberg sier han er spent på neste sesong.

Også kjernen mener Johansson er riktig person for trenerjobben, og er godt fornøyd med valget.

Det sier talsperson for supporterklubben Kjernen, Bjørn Skaar.

Dristig, men ikke nødvendigvis dumt Alfred Johansson er Rosenborgs drøm om å ha oppdaget den nye Julian Nagelsmann, tyskeren som overtok Hoffenheim i Bundesligaen som ubeskrevet 28-åring og i dag er tysk landslagstrener frem mot EM på hjemmebane til sommeren.



I en alder av 36. Hvis man glemmer svermeriet, er nødvendigvis ansettelsen et eksperiment for en klubb som ikke lenger har noe å tape på nettopp å eksperimentere. Det sier mye om Rosenborgs fall. For trøndernes skyld forhåpentligvis også mye om den relativt unge svenskes kvaliteter. Rosenborg hadde en tilsvarende mulighet da de hentet Eirik Horneland dyrt og overraskende fra Haugesund i 2019 Men Hornelands reelle muligheter til å vise sin karakter ble druknet i en blanding av maktarroganse og misforstått nostalgisnurr. I stedet fikk han vist sine kvaliteter i Brann. Alfred Johansson er en ansettelse basert på en blanding av naivt håp, desperasjon og skrantende økonomi. Men det er også er signal om en prioritering av egne krefter og trøndersk rekruttering. Slik fotballen er i 2023.



Når man betaler et dansk agentselskap for å anbefale sin egen umeritterte svenske til det som en gang var Nordens største klubb

En bra «match»

– Det er mange dyktige mennesker som har satt seg ned og bestemt seg for hvordan Rosenborg skal oppfattes fremover, og hvordan Rosenborg skal spille fotball og uttrykke seg på banen.

Da Johansson ble presentert for de tankene, forteller han at han så en god «match».

– Jeg er her og jeg har vært i København. Der det har vært en fotball hvor man skal fremover på banen, det skal være et sterkt kollektiv.

– Jeg har brukt 4-3-3 med ulike variasjoner i de fleste sesongene jeg har vært trener, så på den måten er det en god match.

Johansson sier dagens Rosenborg er en tropp med stort potensiale.

Også Gotaas Johnsen er enig i at det er en god «match».

– Vi må ha mer fokus på det utviklingsorienterte og skape et prestasjonsmiljø. Egentlig litt tilbake til det Nils Arne Eggen snakket mye om og mindre på resultatene.

Nå er den nye hovedtreneren klar på hvordan han vil angripe jobben fra og med 1. januar.

– Det er ikke noe «one man show» det her. Det finnes mange dyktige mennesker her allerede og vi skal se til at det potensialet som finnes i huset kommer til utløp.

Overbeviste styret

Johansson skal ha overbevist styret i intervjuer, og det var til slutt en bred enighet om at de ikke kunne la trenertalentet glippe som ny hovedtrener.

I intervjuene med klubben skal han ha vært svært ambisiøs og hatt klare visjoner for hva han ønsker å få til med RBK.

For styret ble det rett og slett soleklart at Johansson kan løfte RBK tilbake til toppen av norsk fotball.

Flere ønsket jobben

Kjetil Rekdal fikk sparken i sommer, og det var Svein Maalen som tok over det midlertidige ansvaret.

Han har hele tiden ønsket seg jobben, men nå har valget falt på svensken.

Svein Maalen ønsket jobben, men fikk den ikke. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Jobber med Aznar

Ny assistenttrener i RBK er ikke avklart. Men NRK vet at klubben jobber med å sikre seg spanske Jordi Gonzalez Aznar, som er assistent for Per-Mathias Høgmo i Häcken.

Høgmo skal ta over treneransvaret i den japanske klubben Urawa Red Diamonds i 2024.