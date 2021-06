Tettey får spesialavtale – slipper å spille kamper på kunstgress

– Jeg er ikke 20 år lenger. For å komme hit, så må ting være tilrettelagt.

Etter 12 sesonger i utlandet er Alexander Tettey endelig tilbake i Rosenborg.

Mandag denne uka smilte han om kapp med sola da han igjen møtte på RBK-feltet for å trene med lagkameratene.

Sammen med bestekompis Per Ciljan Skjelbred entret han en strålende gressmatte utenfor Lerkendal.

Gress er også det Tettey skal spille på. Midtbanespilleren har nemlig fått en egen avtale med klubben som gjør at han slipper å spille på kunstgress.

TILBAKE PÅ FELTET: Mandag hadde Tettey sin første trening med RBK etter å ha vært i utlandet i mange år. Klubben trener på Skoglunden utenfor Lerkendal som er naturgress. Foto: Johannes Børstad / NRK

Har ikke noe imot kunstgress

I avtalen Tettey nå har signert med klubben, har han nemlig fått fritak fra å spille på kunstgress.

– Jeg syns det er fint at de har lyst til å ta vare på meg, så jeg kan yte bra når jeg først er på banen.

Midtbanespilleren uttalte da han signerte for RBK at det var skrevet i stjernene at det hadde vært fint å avslutte karrieren i klubben. Kunstgress er et hardere underlag enn naturgress, og noe 35-åringens bein ikke takler veldig bra.

Men Tettey sier at han ikke har noe imot kunstgress og har stor forståelse for at norske klubber velger det på sine arenaer.

– Jeg har ikke noe imot det. Hvis jeg hadde hatt en kropp som hadde kunne spilt på kunstgress, så hadde jeg spilt på kunstgress.

Saken er også omtalt av Adresseavisen.

10 klubber med kunstgress

Flesteparten av lagene i Eliteserien har kunstgress. Det er bare Haugesund, Sandefjord, Rosenborg, Lillestrøm, Stabæk og Brann som ikke har det.

Dermed må RBK klare seg uten midtbanespilleren i de fleste bortekampene.

Trener Åge Hareide syns ikke det er problematisk at Alexander Tettey slipper kunstgress-kampene.

– Vi har såpass bra dekning i stallen vår, så det ser jeg ikke på som noe problem i det hele tatt.

– Han har reagert negativt på det, så da er det like greit at å si at han spiller på gress.

Grepet fra Rosenborg blir hyllet.

IKKE NOE PROBLEM: Hareide mener bredde i RBK-troppen gjør det uproblematisk at Tettey slipper kunstgress-kamper. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Et ekstra våpen

Sportskommentator Jan Petter Saltvedt i NRK sier at det slett ikke er vanlig med slike avtaler i norsk fotball. Han kjenner bare til ett annet lignende eksempel, fra da Eirik Bakke gikk fra Aston Villa til Brann.

Bakke hadde en klausul på at hvis det ble vedtatt kunstgress på stadion, kunne han si opp kontrakten.

Han mener dette viser hvor langt klubben var villige til å gå for å hente hjem utenlandsproffen.

– Jeg tror Åge Hareide hadde veldig lyst til å få Tettey inn i stallen. Hareide er en som har forståelse for dette. Han vet godt hvor mye bedre naturgress er for kroppen og den fotballen han egentlig vil spille, så han har vært villig til å gi ham denne spesialavtalen.

REALITETSORIENTERT: – For at han skal kunne gjøre det ordentlig har Alexander Tettey tatt en realitetsorientering og åpenbart vært så knallhard på dette at RBK har akseptert at han bare kan spille på gress når han først er i gang, mener sportskommentator Jan Petter Saltvedt i NRK. Foto: Alem Zebiz / NRK

– Dette er ekstremt uvanlig og viser at det har vært helt på grensa at Tettey i det hele tatt har bestemt seg for å ville fortsette karrieren i Rosenborg.

Han mener det sier litt om verdien spilleren er tiltenkt som potensiell lederskikkelse på midtbanen.

For nå har RBK også en spiller som er mer uthvilt – siden han spiller færre kamper.

– Det blir et ekstra våpen å kunne skremme med når motstanderne kommer til Lerkendal utover høsten. Han er da dobbelt så uthvilt som de fleste andre motstanderne. Det tenker jeg Åge Hareide føler kan være den lille ekstra brikken og styrken som kan komme til å avgjøre seriemesterskapet – satt på spissen.