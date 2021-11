Alenemor (32) ba om hjelp til jul – menn tilbød hjelp i bytte mot sex

– Jeg ble ganske satt ut av at noen kan være så direkte, og prøve å utnytte en person i en sårbar situasjon, sier den 32 år gamle alenemoren.

Av hensyn til barnet sitt ønsker hun å være anonym.

32-åringen går på arbeidsavklaringspenger, er aleneforsørger, og har svært trang økonomi.

Eksempelvis måtte hun se i budsjettet og vurdere om hun hadde råd til å betale 50 kroner i inngangspenger for Halloweenfest på skolen.

– Det blir ganske stusslig og det gjør vondt å måtte si nei til helt enkle ting som barnet mitt har lyst til, fordi vi ikke har råd. Man har mest lyst til å grine.

Derfor valgte alenemoren å legge ut en annonse på Finn.no, hvor hun ba om hjelp til jul.

Først og fremst ønsket hun varme klær til 8-åringen, men om noen kunne bidra med noe spesielt til jul, ville dette også bli tatt imot med takk.

Noe av responsen hun fikk, syntes hun var direkte ekkel.

Den groveste meldingen fikk hun av en mann som hadde søkt henne opp på Facebook etter først å ha kontaktet henne på Finn.no:

SKREMMENDE: Å motta denne typen meldinger når man ber om hjelp til sitt barn, er skremmende, mener alenemoren. Foto: Skjermdump

Kjenner på skam

Alenemoren understreker at de aller fleste meldingene hun mottok på annonsen var fra gode mennesker, men det satt en støkk i henne at flere menn sendte seksuelle meldinger.

– At jeg fikk den typen respons når jeg ønsker hjelp til barnet mitt ... jeg blir egentlig ganske sint, sier 32-åringen.

– Du vet ikke helt hva du skal gjøre. Hvordan du skal svare. Om du skal svare. Det er ganske creepy, og jeg lurer på hvor mange flere de har sendt meldinger til.

Alenemoren sier hun har vurdert å rapportere henvendelsene til Finn.no, men at hun ennå ikke har gjort det.

– Det sitter litt langt inne å gjøre det. Jeg tror det har å gjøre med at jeg har gjort meg sårbar, og da er det vanskelig å innrømme at du får den typen tilbakemeldinger, sier hun.

– Du blir egentlig litt skamfull. Selv om jeg vet i hodet mitt at det er de som burde skamme seg, så er det jeg som ender opp med å skamme meg, fordi jeg måtte be om hjelp, og dette er det jeg får.

UBEHAGELIG: Mennene startet dialogen på en normal og høflig måte, og hadde blant annet spurt om hvor de kunne levere ting. At de nå vet hvor hun bor, synes alenemoren er creepy. Foto: Skjermdump

Skal ikke forekomme

Senior kommunikasjonsrådgiver i Finn.no, Adéle Cappelen Blystad, synes det er leit å høre om alenemorens opplevelse, og er tydelig på at slik ikke skal forekomme.

De har ikke mottatt mange klager på denne typen henvendelser i forbindelse med «hjelp til jul»-annonser, men de ser likevel at lignende skjer innimellom.

– Dessverre er det på Finn, som ellers i samfunnet, noen som ikke klarer å oppføre seg som de skal, sier Blystad.

– Og dersom man opplever noe ufint, er det viktig å si fra til oss – slik at vi kan ta grep for å sikre at andre ikke opplever det samme.

Det er mulig å rapportere via både annonsene, chat eller e-post, og hvis det oppdages brudd på reglement kan brukere få advarsel eller bli utestengt, opplyser Blystad.

– Vi har full forståelse for at dette oppleves skremmende og ubehagelig, men det hører imidlertid til sjeldenhetene. De fleste som ber om hjelp til jul får god og hyggelig respons. Så vi håper at alle som har behov og ønsker å be om hjelp til jul fortsatt gjør det.

Har fått mye hjelp

Hadde det ikke vært for at hun allerede hadde fått meldinger fra såpass mange hyggelige folk, tror alenemoren at henvendelsene kunne ha fått henne til å slette annonsen med det samme og skremt henne fra å forsøke å be om hjelp igjen.

32-åringen har riktignok tatt ned annonsen nå, men det er fordi hun har fått all den hjelpen hun trenger.

Hun har fått tilsendt kinobilletter, julesylte, varme klær, julekalender og julegaver fra fjern og nær.

– Jeg har til slutt sagt nei takk og heller bedt dem hjelpe noen andre, sier alenemoren.

– Jeg kan ikke være annet enn takknemlig for de utrolig flotte menneskene som er villige til å hjelpe, og jeg håper at alle som har bedt om det, får den hjelpen de trenger.