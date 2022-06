De krever at den norske regjeringa erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel

De krever at den norske regjeringa erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel

De krever at den norske regjeringa erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel

De krever at den norske regjeringa erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel