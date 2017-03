Aker Solutions overtar Reinertsens 700 ansatte

De har inngått avtalen etter de økonomiske problemene Reinertsen har hatt siden desember i fjor.

Det skriver advokatfirmaet Arntzen de Besche i en pressemelding.

Gjeldsnemnda har siden 19. desember i fjor arbeidet for å finne en løsning på de økonomiske problemene i oljeserviceselskapet Reinertsen AS. Nå har de inngått avtale om virksomhetsoverdragelse med Aker Solutions AS.

Avtalen innebærer at olje- og gassvirksomheten videreføres, og at de rundt 700 Reinertsen-ansatte blir overført til Aker Solutions.

Saken oppdateres.