Aker BP inngår avtale med over 200 norske leverandører i bygging av nye oljefelt

Det skriver Aker BP i en pressemelding fredag morgen.

Det er oljefeltene Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris som gjør at norske leverandører har sikret seg kontrakter.

− Utbyggingsprosjektene Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris er direkte svar på aktivitetspakken som ble vedtatt i Stortinget for tre år siden. Den skulle sikre aktivitet, bevare arbeidsplasser, utvikle kompetanse og videreutvikle industrien i en tid som var preget av pandemi, rekordlave oljepriser og brått fall i investeringer.

Det skriver administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP i en pressemelding.

– Nå leverer Aker BP og lisenspartnerne i henhold til forventninger fra politikerne.

Vil bli enda flere jobber

Kontraktene som nå er inngått sikrer over 130.000 årsverk i årene framover, skriver selskapet.

Byggeprosjektene skal være ferdigstilt i 2027/2028.

Antallet årsverk vil på sikt også stige til over 150.000 årsverk, siden Olje- og energidepartementet gir klarsignal for en rekke olje- og gassprosjekt.

– Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris er mulig takket være en norsk industri i verdensklasse som leverer til komplekse olje- og gassprosjekter. Mange av disse skal også ta Norge videre inn i nye verdikjeder, sier Hersvik.

Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker B Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeidsplasser over hele landet

Selskaper over hele landet får nyte godt av utbyggingen.

Det gir blant annet betydelig aktivitet på verftene i Grimstad, Eydehavn, Egersund, Stavanger, Haugesund, Stord, Verdal og Sandnessjøen.

Framo i Bergen leverer pumper til Valhall PWP-Fenris og Tratec Halvorsen i Kvinesdal leverer prosesstanker til Yggdrasil.

Også Linjepartner, FireNor i Kristiansand og Leirvik AS har sikret seg kontrakt.

– Linjepartner har fått en kontrakt på over 100 millioner kroner med Yggdrasil kraft fra land. Dette sikrer en god grunnlast i selskapet vårt i to år framover samt en utviklende og interessant arbeidsplass for alle våre ansatte i og utenfor Trøndelag, sier daglig leder Stig Myhr.

Feiring i Verdal

Aker i Verdal bygger understell til oljeplattformene. I dag inviterer de til feiring.

− Disse utbyggingene er svært viktig for Norge. Det skal vi markere sammen med politikere, fagforeninger, andre nasjonale interessenter, egne ansatte, lisenspartnere, og ikke minst og viktigst av alt, strategiske samarbeidspartnere og leverandører, avslutter Karl Johnny Hersvik.